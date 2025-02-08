Стало відомо ім'я бійця, який сьогодні збив Су-25 з ПЗРК «Ігла» під Торецьком

ОВА: Вітаємо нашого бійця із досягненням та продовжуємо нищити ворога!

Українські захисники сьогодні збили російський штурмовик Су-25. Ворожий літак влучним пострілом із ПЗРК збив стрілець з Дубенщини. Про це повідомляє Рівненська обласна військова адміністрація.

«Сьогодні у небі над Бахмутським районом, російський Су-25 намагався прорватися та атакувати українські позиції. Проте наші бійці не із лякливих», – наголосили в адміністрації.

Відомство розповіло, що стрілець-зенітник солдат 57-го окремого батальйону 104 бригади ТрО Рівненської області Павло Жалко разом із зенітним ракетним відділенням 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу миттєво виявили ціль. Розрахували курс і здійснили пуск із ПЗРК «Ігла».

«Вітаємо нашого бійця із досягненням та продовжуємо нищити ворога!», – додала ОВА.

Нагадаємо, 8 лютого бійці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу збили ворожий Су-25 в районі Торецька.

«Воїни 28-ї бригади знищили ворожий Су-25! Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО», – заявили військові.

Також захисники оприлюднили відео бойової роботи.

За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни українські військовослужбовці збили 369 літаків та 331 гелікоптер росіян.

Нагадаємо, 23 липня торік українські військові збили російський бойовий літак Су-25 на Покровському напрямку. Літак у парі з іншим Су-25 намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Загалом воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили у липні два штурмовики Су-25.