Стало відомо ім'я бійця, який сьогодні збив Су-25 з ПЗРК «Ігла» під Торецьком
ОВА: Вітаємо нашого бійця із досягненням та продовжуємо нищити ворога!
Українські захисники сьогодні збили російський штурмовик Су-25. Ворожий літак влучним пострілом із ПЗРК збив стрілець з Дубенщини. Про це повідомляє Рівненська обласна військова адміністрація.
«Сьогодні у небі над Бахмутським районом, російський Су-25 намагався прорватися та атакувати українські позиції. Проте наші бійці не із лякливих», – наголосили в адміністрації.
Відомство розповіло, що стрілець-зенітник солдат 57-го окремого батальйону 104 бригади ТрО Рівненської області Павло Жалко разом із зенітним ракетним відділенням 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу миттєво виявили ціль. Розрахували курс і здійснили пуск із ПЗРК «Ігла».
«Вітаємо нашого бійця із досягненням та продовжуємо нищити ворога!», – додала ОВА.
Нагадаємо, 8 лютого бійці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу збили ворожий Су-25 в районі Торецька.
«Воїни 28-ї бригади знищили ворожий Су-25! Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО», – заявили військові.
Також захисники оприлюднили відео бойової роботи.
Наші захисники опублікували момент збиття Су-25 pic.twitter.com/IgUHZKVqBi— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 8, 2025
За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни українські військовослужбовці збили 369 літаків та 331 гелікоптер росіян.
Нагадаємо, 23 липня торік українські військові збили російський бойовий літак Су-25 на Покровському напрямку. Літак у парі з іншим Су-25 намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.
Загалом воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили у липні два штурмовики Су-25.
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