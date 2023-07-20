Унаслідок обстрілів не постраждали зернові порти, які належать російському олігарху

Окупанти поцілили в порти, які належать українським та міжнародним компаніям, проте зберегли майно підсанкційного олігарха Олексія Федоричева

Журналіст Сергій Іванов помітив цікаву деталь у тому, як окупанти обстрілюють Одещину

Під час останніх обстрілів Одещини росіяни спалили в українських портах 60 тис. тонн зерна, проте дрони містичним чином оминули термінали групи ТІС, яка належить підсанкційному російському олігарху Олексію Федоричеву. Про це повідомив журналіст Сергій Іванов.

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Російські ракети та дрони понівечили зернові термінали і портову інфраструктуру українських і міжнародних трейдерів Kernel, Viterra, CMA CGM Group, проте майно Федоричева залишається неушкодженим.

«Ні, я б не хотів, щоб майно ТІС постраждало. В жодному разі. Це майно має залишатися цілим та неушкодженим. І саме в такому вигляді має бути націоналізованим державою. Воно має заробляти гроші для нашої армії, а не для російської, за що, власне, РНБО запровадила проти Федоричева санкції. Дуже дивно, коли на території держави, на яку напали, агресор заробляє гроші», – зазначив журналіст.

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«Можна, звісно, вірити в містику та фантастичне везіння Федоричева, але, як показує практика, не варто списувати на надприродне те, що наймовірніше пояснюється банальним договірняком. ЗМІ пишуть, що його бізнес-партнери, росіяни Ломазов і Анніков (один з топів ТІС-Зерно), у травні мали зустрічі в Кремлі, де домовились про збереження терміналів», – додає Іванов.

Журналіст Сергій Іванов помітив цікаву деталь у тому, як окупанти обстрілюють Одещину скріншот

Журналіст Сергій Іванов помітив цікаву деталь у тому, як окупанти обстрілюють Одещину

ТІС – найбільша в Україні приватна портова група, у яку входить 6 морських терміналів у акваторії державного порту «Південний». Співвласник компанії, яка позиціонує себе як «історія українського успіху», бізнесмен Андрій Ставніцер. Проте більша частина підприємств належить одіозному російському мільярдеру Олексію Федоричеву і зареєстрована за кордоном. Сам росіянин мешкає в Монако, деякі фірми зареєстровані там, а решта – в Люксембурзі, Нідерландах та Угорщині. Така складна схема власності дозволяє виводити більшу частину прибутків з-під українського оподаткування за кордон.

Нагадаємо, що вночі на 19 липня Росія атакувала зернові термінали та портову інфраструктуру в портах Одеса та Чорноморськ. Ушкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.