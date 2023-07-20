Унаслідок обстрілів не постраждали зернові порти, які належать російському олігарху
Журналіст Сергій Іванов помітив цікаву деталь у тому, як окупанти обстрілюють Одещину
Під час останніх обстрілів Одещини росіяни спалили в українських портах 60 тис. тонн зерна, проте дрони містичним чином оминули термінали групи ТІС, яка належить підсанкційному російському олігарху Олексію Федоричеву. Про це повідомив журналіст Сергій Іванов.
Російські ракети та дрони понівечили зернові термінали і портову інфраструктуру українських і міжнародних трейдерів Kernel, Viterra, CMA CGM Group, проте майно Федоричева залишається неушкодженим.
«Ні, я б не хотів, щоб майно ТІС постраждало. В жодному разі. Це майно має залишатися цілим та неушкодженим. І саме в такому вигляді має бути націоналізованим державою. Воно має заробляти гроші для нашої армії, а не для російської, за що, власне, РНБО запровадила проти Федоричева санкції. Дуже дивно, коли на території держави, на яку напали, агресор заробляє гроші», – зазначив журналіст.
«Можна, звісно, вірити в містику та фантастичне везіння Федоричева, але, як показує практика, не варто списувати на надприродне те, що наймовірніше пояснюється банальним договірняком. ЗМІ пишуть, що його бізнес-партнери, росіяни Ломазов і Анніков (один з топів ТІС-Зерно), у травні мали зустрічі в Кремлі, де домовились про збереження терміналів», – додає Іванов.
Журналіст Сергій Іванов помітив цікаву деталь у тому, як окупанти обстрілюють Одещину
Нагадаємо, що вночі на 19 липня Росія атакувала зернові термінали та портову інфраструктуру в портах Одеса та Чорноморськ. Ушкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.
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