Окупанти вдарили по житловому сектору в Краматорську: моторошні фото наслідків

Унаслідок російського обстрілу травмувалося двоє людей

У ніч проти понеділка, 17 липня, російські солдати вдарили ракетами по житлових багатоповерхівках Краматорська Донецької області. Двоє людей отримали поранення. Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

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«Черговий нічний ракетний удар росіян по Краматорську. Знов по багатоквартирному сектору. Поранено дві людини, не важкі», – розповів він.

Наслідки удару по Краматорську фото: Олександр Гончаренко

За даними Гончаренка, наразі наслідки ракетного удару уточнюються. Водночас за інформацією голови Донецької ОВА Павла Кириленка, російські війська пошкодили не лише житлові будинки, а й територію підприємства.

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Росіяни вдарили по багатоквартирному сектору міста фото: Олександр Гончаренко

Нагадаємо, що після десятої вечора 16 липня Харків опинився під ворожим ударом. У місті пролунали вибухи під час тривоги. Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що о 22:10 16 липня Росія обстріляла територію промислового підприємства в Основ'янському районі, поранених і загиблих немає.

Крім того, уночі вибухи пролунали і в Херсоні, коли в місті не було оголошено повітряну тривогу.

Триває 509-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.