У Сумах пролунали вибухи: пошкоджено багатоповерхівку

Міський голова Сум повідомив про роботу ППО

3 липня у Сумах лунають вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє міський голова Олександр Лисенко.

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«Зберігаємо спокій, перебуваємо в укриттях. Працює ППО», – написав міський голова Сум Лисенко.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, внаслідок атаки безпілотниками у центрі Сум пошкоджено житловий будинок. У КП «Електроавтотранс» повідомили, що деякими вулицями у місті перекрито рух транспорту.

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Нагадаємо, що вночі та вранці ворог здійснив п'ять обстрілів Сумщини. Зафіксовано 12 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська; Середино-Будська; Білопільська; Есманська громади. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 116 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Глухівська, Шалигинська, Путивльська громади. Краснопільська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних будинки. Також зафіксовано обстріл з міномету (4 вибухи). Путивльська громада: зруйновано приватний будинок, ще один будинок пошкоджено.

До слова, триває 495-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія знову атакувала ракетами та іранськими ударними БпЛА типу Shahed Україну.