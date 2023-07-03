Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Сумах пролунали вибухи: пошкоджено багатоповерхівку

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Сумах пролунали вибухи: пошкоджено багатоповерхівку
Міський голова Лисенко закликає мешканців Сум перебувати в укриттях
фото: Суспільне. Суми

Міський голова Сум повідомив про роботу ППО

3 липня у Сумах лунають вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє міський голова Олександр Лисенко.

«Зберігаємо спокій, перебуваємо в укриттях. Працює ППО», – написав міський голова Сум Лисенко.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, внаслідок атаки безпілотниками у центрі Сум пошкоджено житловий будинок. У КП «Електроавтотранс» повідомили, що деякими вулицями у місті перекрито рух транспорту.

Нагадаємо, що вночі та вранці ворог здійснив п'ять обстрілів Сумщини. Зафіксовано 12 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська; Середино-Будська; Білопільська; Есманська громади. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 116 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Глухівська, Шалигинська, Путивльська громади. Краснопільська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних будинки. Також зафіксовано обстріл з міномету (4 вибухи). Путивльська громада: зруйновано приватний будинок, ще один будинок пошкоджено.

До слова, триває 495-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія знову атакувала ракетами та іранськими ударними БпЛА типу Shahed Україну.

Теги: вибух Суми обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок вибуху в Дніпровському районі столиці палає 16-ти поверховий будинок
У Києві стався вибух: горів багатоповерховий будинок
22 червня, 03:56
Вибухи у Подільському районі: Кличко спростував
Вибухи у Подільському районі: Кличко спростував
16 червня, 13:24
Наслідки ворожих ударів по Донеччині, 11 червня 2023 року
Дев'ять областей вночі опинилися під вогнем противника: яка ситуація в регіонах
11 червня, 10:26
Окупанти атакували Кривий Ріг
У Кривому Розі пролунали вибухи
13 червня, 04:23
Російські військові здійснили артилерійський обстріл мирного населення
Росіяни атакували Берислав, є загиблий. Офіс генпрокурора показав наслідки
16 червня, 08:25
Наслідки ворожих обстрілів Харківщини, 18 червня 2023 року
Росіяни накрили вогнем Харківщину: є поранений і руйнування (фото)
18 червня, 23:12
Наслідки російського обстрілу
Росіяни атакували Херсон: під обстріл потрапила бригада «швидкої»
20 червня, 12:54
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини, 24 червня 2023 р.
Обстріл Дніпропетровщини: окупанти вбили чоловіка
24 червня, 22:04
РФ атакувала Миколаїв і Запоріжжя ракетами з С-300
Вибухи в українських містах і новий пакет військової допомоги від Німеччини: головне за ніч
30 червня, 07:21

Події в Україні

У Сумах пролунали вибухи: пошкоджено багатоповерхівку
У Сумах пролунали вибухи: пошкоджено багатоповерхівку
Міноборони обіцяє покарати воєнкомів за «негідну поведінку»
Міноборони обіцяє покарати воєнкомів за «негідну поведінку»
Сили спецоперацій знищили ворожий кулеметний розрахунок на Донеччині
Сили спецоперацій знищили ворожий кулеметний розрахунок на Донеччині
Наслідки підриву Каховської ГЕС: моторошне фото
Наслідки підриву Каховської ГЕС: моторошне фото
Окупанти підтягують військові резерви на сході та півдні
Окупанти підтягують військові резерви на сході та півдні
Окупанти за добу випустили по Херсонщині майже 500 снарядів: ситуація в регіонах
Окупанти за добу випустили по Херсонщині майже 500 снарядів: ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Пані посол, у нас війна, а не ситуація, що склалася
65K
Військові та їхні родичі звернулися до «Укрзалізниці» з проблемою
32K
На Хмельниччині працівники військкомату зайшли у будинок до чоловіка та спровокували скандал
24K
Міністри культури і освіти підтримали фактичне знищення українського дубляжу
22K
Міноборони РФ і Z-блогери посварилися через український десант під Херсоном – ISW
18K
Партизани виявили ешелон із сучасними російськими танками (фото)

Новини

Партизани виявили ешелон із сучасними російськими танками (фото)
Сьогодні, 08:07
Окупанти намагаються стримати наступ ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 07:06
У Нідерландах чоловік понівечив будівлю посольства Білорусі
Вчора, 12:46
ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
30 червня, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту