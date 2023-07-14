Влучання «шахедів» у Кривому Розі, прикордоння під постійним вогнем: ситуація в регіонах

На Слобожанському напрямку противник протягом минулої доби завдав ударів по 16 населених пунктах області

На Херсонщині від обстрілу загинула місцева жителька

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – дев’ять обстрілів (64 вибухи). По Семенівській громаді Новгород-Сіверського району – із мінометів та ствольної артилерії (5 обстрілів), пожежа на місцевій фермі.

По Новгород-Сіверській громаді – із артилерії (3 обстріли). По Сновській громаді Корюківського району – один обстріл. Без втрат.

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Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили три обстріли прикордоння. Зафіксовано 15 вибухів – з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Новослобідська громади. Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння. Зафіксовано 176 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигинська, Глухівська, Путівльська, Хотінська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Есманська громада.

Великописарівська громада: внаслідок обстрілів пошкоджено два приватні будинки та ЛЕП. Загинув чоловік 1971 року народження, мешканець села Попівка. Також зафіксовано артобстріли (11 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (17 вибухів). Внаслідок обстрілу відбулось загорання приватного будинку. Також росіяни били з артилерії (14 вибухів). Пошкоджено огорожі декількох господарств та два будинки, в одному відбулось загорання.

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Запорізька область:

За минулу добу ворог здійснив 63 обстріли по 21 населеному пункту області. 54 артилерійські удари прийшлися по Оріхову, Залізничному, Гуляйполю, Новоданилівці, Білогір'ю, Левадному, Степногірську, Кам'янському та ще десятьом прифронтовим селам. Також зафіксовано 6 ударів з РСЗВ по Оріхову, Верхній Терсі, Новодарівці та Червоному, два ракетні удари – по Малокатеринівці та авіаційний удар – по Оріхову.

В результаті ворожих обстрілів поранення отримали чотири особи, загинув 40-річний чоловік.

Надійшло 52 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських споруд, складських приміщень та заклад соціальної інфраструктури.

Дніпропетровщина

Вночі область атакували ворожі безпілотники. Захисники з ПвК «Схід» збили шість «Шахедів». Втім ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Влучання – у Кривому Розі. Пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Побита спецтехніка.

Зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки. Постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.

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Вдарив агресор і по Синельниківщині. По Великомихайлівській громаді поцілив з артилерії. Пошкодив склад, приватний будинок і лінію електропередач. Люди не постраждали.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник протягом минулої доби завдав ударів по 16 населених пунктах області: авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківського району, здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Муравське Богодухівського району, Олійникове Харківського району, Різникове Чугуївського району та Бологівка Куп'янського району. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Куп’янськ.

Вчора внаслідок артилерійського обстрілу с. Степове Ізюмського району пошкоджено приватне домоволодіння.

Луганщина

Рашисти обстрілюють населені пункти на лінії фронту. Вчора ворог завдав удар по Невському, так само, як і по Білогорівці. Поблизу Невського росіяни спробували організувати штурм, але ця спроба їм не вдалася. За добу противник здійснив 116 обстрілів (494 снаряди).

Донеччина

Минулої доби росіяни здійснили 18 обстрілів. Обстріляли 12 населених пунктів: Авдіївка, Сіверськ, смт Велика Новосілка, смт Нью-Йорк, смт Щербинівка, с.Богоявленка, с.Катеринівка, с.Новоукраїнка, с.Первомайське, с.Предтечине, с.Тихонівка, с.Розлив

Пошкоджено 10 житлових будинків, дві господарчих будівлі, два цивільних автомобіля, два гаражі, поле пшениці, магазин, ангар. За добу на Донеччині: один загиблий, четверо поранених.

Миколаївщина

Вночі силами та засобами протиповітряної оборони знищено два ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Вчора ввечері ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Одещина

Вчора силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ворожих ударних БпЛА Shahed-136/131 та чотири дрони-камікадзе.

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Херсонщина

За добу по області противник здійснив 76 обстрілів (462 снаряди), з них по м. Херсон – дев'ять обстрілів (40 снарядів). Ворогом влучено в:

райони 23 населених пунктів області;

територію гаражного кооперативу (м.Херсон);

територію птахофабрики (с.Чорнобаївка);

територію заводу ДП «Палада» (м.Херсон);

будівлю сільської ради (с.Золота Балка)

Вчора окупанти завдали артилерійського удару по селу Микільське Дар’ївської громади. Один зі снарядів влучив у приватне подвірʼя. Лікарям, котрі прибули на місце трагедії, залишилося констатувати смерть жінки, яка отримала поранення, несумісні з життям.

Через російський обстріл кооперативу (м.Херсон);

територію птахофабрики (с.Чорнобаївка);

територію заводу ДП «Палада» (м.Херсон);

будівлю сільської ради (с.Золота Балка)

Вчора окупанти завдали артилерійського удару по селу Микільське Дар’ївської громади. Один зі снарядів влучив у приватне подвірʼя. Лікарям, котрі прибули на місце трагедії, залишилося констатувати смерть жінки, яка отримала поранення, несумісні з життям.

Через російський обстріл Дудчан Милівської громади постраждав 71-річний місцевий житель. Чоловіка у стані середньої тяжкості шпиталізували. Лікарі надають йому необхідну меддопомогу. Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, одна – дістала поранення.

Нагадаємо, триває 506-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосували дві крилаті ракети «Калібр», одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 20 іранських ударних БпЛА Shahed. У результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено два «Калібри» та 20 ударних дронів.