Ракетний удар по Краматорську: названо остаточну кількість загиблих (відео)
Кількість загиблих після ракетного удару по Краматорську зросла до 12 осіб
У Краматорську завершили проведення аварійно-рятувальних робіт на місці російського ракетного удару по кафе у центрі міста. Цієї ночі було виявлено ще одне тіло загиблого. Таким чином, кількість жертв збільшилася до 12 осіб. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«Вранці, 29 червня, з-під завалів деблоковано тіло ще одного загиблого. Загалом загинули 12 осіб (у тому числі 3 дитини), постраждали 60 (у тому числі дитина) та врятовано 11 осіб, з них сім – підрозділом ДСНС», – йдеться у повідомленні.
Наразі аварійно-рятувальні роботи, які проводилися з вечора 27 червня, вже завершено.
Згідно з заявою МВС цього ранку, кількість травмованих внаслідок двох обстрілів – по Краматорську та селу Біленьке – склала 65 осіб.
«Близько 4:00 рятувальники деблокували ще одне тіло. Тож кількість загиблих наразі зросла до 12 осіб. Всі ідентифіковані», – уточнили в міністерстві про удар по Краматорську.
Нагадаємо, війська РФ 27 червня ввечері завдали ракетного удару по Краматорську, застосувавши «Іскандер». Окупанти били по закладу громадського харчування в центрі міста, де в цей час було багато відвідувачів, а також приватний сектор села Біленьке.
До слова, співробітниця федерального телеканалу Росії та проросійська блогерка родом з Одеси, яка переїхала до РФ, написала, що на фото з кафе видно двох військових, отже, піцерію потрібно було бомбардувати та що «прилетіло туди, куди треба – пропагандисти РФ радіють атаці на Краматорськ, де загинули діти.
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