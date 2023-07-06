Нічна атака на Україну: Сили оборони розкрили головну небезпеку «Калібрів»

За словами Гуменюк, ракету «Калібр», яка влучила у будинок у Львові, було випущено з моря

Ракети типу «Калібр» здатні покривати фактично всю територію України

Цієї ночі, 6 липня, Росія задіяла щонайменше шість ракетоносіїв із залпом у 36 ракет. Три з яких надводні, ще три – підводні. Про це розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Водночас Гуменюк наголосила, що випущені із моря ракети типу «Калібр» можуть долати значні відстані, тому несуть небезпеку для всієї України.

«На вечір сконцентрувалися чотири ракетоносії, було очевидно, що ворог готується. Вночі ворог збільшив кількість ракетоносіїв – на даному етапі і протягом нічної атаки було задіяно щонайменше шість ракетоносіїв – три надводних і три підводних. Загальний залп ракет типу «Калібр» до 36 одиниць», – повідомила речниця ОК «Південь».

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Щодо нічної атаки окупантів на Львів, то Гуменюк зазначила, що ракети типу «Калібр» несуть небезпеку для жителів усіх областей. Оскільки руйнівні наслідки можуть бути як від прямого влучання, так і тоді, коли над містом відбувається збиття ракети. Тому речниця наголосила, що не варто ігнорувати повітряну тривогу.

Вона також додала, що «Калібр», випущений з моря, може подолати 2500 тисячі кілометрів, а тому він покриває фактично всю територію України:

«З досвіду можемо зазначити, що такі наслідки можуть бути як від безпосереднього влучання, так і під час бойової роботи, коли над містом відбуваються збиття, і уламки також можуть нашкодити. Тому ми завжди наголошуємо, що навіть якщо ви дуже вірите в нашу ППО, необхідно переходити в укриття обов'язково, в якій би частині України ви не знаходились», – наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також – пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.

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За останніми даними, кількість загиблих у результаті нічного ракетного удару зросла до чотирьох осіб.

Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.