Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Херсоні: загинув чоловік (фото)

Окупанти атакували житлові квартали

Окупанти 25 червня обстріляли Херсон: під завалами багатоповерхівки загинув чоловік. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

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За даними слідства, приблизно о 03:20 25 червня російська війська обстріляли житлові квартали Херсона. Внаслідок влучення снаряда в пʼятиповерховий будинок під завалами загинув чоловік.

«Окупанти знову вкрили вогнем наші мирні будинки. У Херсоні загинув 44-річний чоловік. Ще одна жінка опинилася під завалами. Один зі снарядів розірвався просто посеред кімнати», – зауважив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За попередніми даними, окупанти атакували обласний центр артилерією. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії.

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Крім того, росіяни обстріляли Херсонщину. Противник випустив 235 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів» та авіації. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.

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Як відомо, триває 487-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Також ворог продовжує зазнавати великих втрат в живій силі та військовій техніці.