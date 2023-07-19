Окупанти атакували зернові термінали в портах Одеси та Чорноморська (фото)

Ушкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників

Сьогодні вночі Росія атакувала зернові термінали та портову інфраструктуру в портах Одеса та Чорноморськ. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

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«Вночі, 19 липня, Росія здійснила цілеспрямовану повітряну атаку на зернові термінали в портах. Ушкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group», – йдеться в повідомленні.

Крім того, напередодні вночі були атакована портова інфраструктура, яка задіяна в роботі зернового коридору. В результаті пошкоджено резервуари та причали Одеського порту.

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«Атака на зернові термінали – акт агресії проти світу. На меті російських терористів – знищення будь-яких шляхів постачання зерна на світові ринки. Держава-терорист воює не тільки з Україною, а з населенням Африки та Азії, для яких це зерно – питання виживання. Зернова та портова інфраструктура мають бути захищені світом. Це гарантія, в першу чергу, для продовольчої безпеки світу», – додав Кубраков.

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Раніше повідомлялося, що «Шахеди» влучили в об’єкт інфраструктури на Житомирщині.

Також масовано атаки зазнала Кіровоградщина.

Крім того, ворог атакував готельний комплекс у Коблево.

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Всього ворог випустив по Україні 31 ракету та 32 дрони.