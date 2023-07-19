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П’ять країн ЄС продовжать вставляти палки в колеса експорту зерна з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
П’ять країн ЄС продовжать вставляти палки в колеса експорту зерна з України
Україна може зіштовхнутись із проблемами при експорті зерна
колаж: liga.net

Польща та Словаччина мать намір продовжити заборону на імпорт зерна з України як мінімум до кінця року

П’ять центральноєвропейських країн-членів ЄС спільно проситимуть Євкокомісію у середу, 19 липня, продовжити заборону на імпорт українського зерна після крайнього терміну 15 вересня, щоб уникнути серйозних збоїв на ринку. Про це пише  Reuters із посиланням на слова міністра сільського господарства Угорщини.

Прямуючи на зустріч у Варшаві, міністр сільського господарства Іштван Надь заявив в аеропорту, що Польща, Румунія, Болгарія, Угорщина, Словаччина проситимуть поки що залишити заборону на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику.

Однак він сказав, що у ЄС також обговорять варіант, коли певні країни можуть індивідуально просити Єврокомісію додати певні види агропродукції з України до забороненого списку.

Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина стали альтернативними транзитними шляхами для українського зерна, щоб компенсувати уповільнення експорту через чорноморські порти країни після російського вторгнення.

Фермери і посадовці із сусідніх країни побоються, що крах «зернової угоди» цього тижня може призвести до збільшення потоків зерна у п’яти країнах Центральної Європи які межують з Україною.

Польща та Словаччина заявили про намір продовжити заборону на імпорт зерна з України щонайменше до кінця поточного року.

Як писав Bloomberg, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, заявив про те, що не бачить причин для скасування аграрного ембарго. «Я не бачу суттєвих аргументів на користь скасування нинішньої заборони в середині вересня. Сподіваюся, що ембарго не закінчиться, що ми зможемо домогтися його продовження в рамках нашої коаліції з п'яти країн ЄС», – заявив Телус, зазначивши при цьому, що угода з Європейським союзом як і раніше дозволяє транзитні перевезення в інші країни.

У той же час, міністр сільського господарства Словаччини Йозеф Біреш заявив про те, що представники п'яти східних країн ЄС зустрінуться у Варшаві в середу, 19 липня, щоб підготувати заяву для Європейської Комісії про продовження заборони і також поширення її на інші товари.

За його словами, було зрозуміло, що вплив додаткової пропозиції на ціни поширюється на все більший асортимент продукції, такий як полуниця та малина в Польщі. Проте, за словами словацького міністра, Європейська комісія, ймовірно, не підтримає розширення заборони.

«Ми всіляко підтримуємо Україну, але за умови, що імпорт продовольства не може спотворити внутрішній ринок. Ми збираємо урожай, і деякі з наших складів переповнені через минулого імпорту зерна», – сказав Біреш. 

Нагадаємо, 17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від «зернової угоди». Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

Того ж дня, 17 липня 2023 року, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що буде намагатись домовитись із Путіним під час майбутньої зустрічі у серпні. 

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Теги: росія урожай Болгарія зерно Угорщина Румунія імпорт ембарго Словаччина експорт міністр економіка Польща перевезення

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