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Росіяни втричі менше застосовують «Калібри»: Повітряні сили назвали причину

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни втричі менше застосовують «Калібри»: Повітряні сили назвали причину
Стратегічний запас ракет Росія витратила на удари по енергетичній інфраструктурі України ще восени та взимку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Приблизно 100 ракет росіяни витрачають на місяць

За місяць Росія має можливість виготовляти приблизно 30 ракет. Через це РФ випускають по Україні «Калібри» втричі рідше, ніж ракети повітряного базування Х-101 і Х-555. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат зазначає, що у росіян достатньо носіїв у Чорному морі, на відміну від ракет, які вони туди підвозять.

«Росія стратегічний запас використала по нашій інфраструктурі, по паливно-енергетичному сектору восени-взимку. Зараз їм потрібно накопичувати», – каже речник Повітряних сил.

Приблизно 100 ракет росіяни витрачають на місяць.

«Крім того, вони використовують ракети С-300, які у них на складах у великій кількості на прифронтових територіях. І ракети Х-22, але їх вони не виготовляють, це старі радянські ракети – понад 150 було випущено за повномасштабне вторгнення до України», – додав Ігнат.

Нагадаємо, що в російській зброї та техніці нарахували 1057 іноземних компонентів, які виробили 155 компаній. Найбільше компонентів виробляють американські компанії.

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Теги: війна обстріл російська ракета Юрій Ігнат

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