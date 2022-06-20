Ізраїльська газета: Кремль санкціонує державний антисемітизм

У Росії зростають прояви антисемітизму, які транслюються представниками державної влади

Війна Росії проти України та її конфлікт із Заходом посилили прояви антисемітизму. З’явилося стільки нападів на євреїв та Ізраїль у російській пресі, телебаченні, соціальних мережах та офіційних заявах, скільки не траплялося за останні кілька десятиліть. Про це пише ізраїльська газета Нaaretz.

«Частково це (активізація проявів антисемітизму, санкціонованих російською державою – «Главком») пояснюється тим, що президент України Володимир Зеленський є євреєм, а російські ЗМІ намагаються поливати брудом Зеленського всіма можливими способами. Проте справжнє коріння цього підйому громадського антисемітизму набагато глибші, а його наслідки – ширші», – зазначає видання.

Як відомо, великий скандал спровокувало інтерв’ю, яке міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров дав італійському тележурналісту на початку травня. Лаврова запитали, як він міг стверджувати, що Україною керує нацистський режим, якщо її президент Зеленський – єврей. Лавров відповів, що, мовляв, «Гітлер також мав єврейську кров», і «найзапекліші антисеміти, як правило, євреї». Такі коментарі викликали широке засудження в усьому світі та навіть коротку кризу в російсько-ізраїльських відносинах. А згодом ще й речниця російського МЗС Марія Захарова подвоїла аргументи Лаврова – вона підготувала коротку історичну «довідку», покликану показати, що євреї співпрацювали з нацистами під час Голокосту.

«Коментарі Лаврова не були імпровізацією. Спостерігачі відзначали невідповідність заявам Росії щодо нібито нацизму в Україні і національності лідера держави ще з моменту початку війни, 24 лютого. У МЗС Росії було більше двох місяців, щоб сформулювати відповідь. Виходить, Лавров висловлював підготовлену офіційну позицію», – йдеться у публікації.

Видання зазначає, що режим Путіна зображує Ізраїль як союзника «нацистського» режиму в Україні, оскільки повинен задовольнити російських ультраправих, які є найбільш мілітаристськи та імперіалістично налаштованими виборцями країни. Крайні праві йдуть добровольцями на фронт, і в цих колах антисемітизм – звичайне явище.

Прояви антисемітизму стали дедалі частіше з’являтися і у російських ЗМІ – друкованих виданнях та телеефірах.

«Ніби щоб підкреслити те, що Ізраїль та євреї перебувають у таборі ворога, МЗС РФ прийняло високопоставлену делегацію представників ХАМАС через кілька днів після виступів Лаврова та Захарової. ХАМАС часто бере відповідальність за здійснення терористичних атак в Ізраїлі, а останнім часом – і за запуски по ньому ракет», – наголошує видання.

Автор публікації також зробив припущення, що стало причина підйому російського антисемітизму під час війни з Україною криється у тому, що багато десятиліть російська і радянська пропаганда подавала наратив «єврей = західний ворог».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що головний рабин Москви Пінчас Гольдшмідт покинув Росію після того, як влада зажадала публічно підтримати війну в Україні. Як повідомила невістка рабина Авітала Чижик-Гольдшмідт, спочатку Гольдшмідт і його дружина Дара вирушили у Східну Європу, а саме в Угорщину, щоб зібрати кошти на допомогу біженцям, пізніше сім'я полетіла в Ізраїль, оскільки батько рабина був госпіталізований в Єрусалимі.