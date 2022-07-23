Видання хоче продовжувати висвітлювати війну

Американське щоденна газета New York Times відкриває бюро в Україні. Про це повідомили у газеті.

Керуватиме київським бюро Ендрю Крамер. Раніше він працював у московському бюро.

Видання створило бюро в Києві, щоб продовжувати висвітлювати війну, яка перевернула життя мільйонів українців і має відлуння далеко за межами країни, пояснили у New York Times.

«Конфлікт поставив людей по всьому світу під загрозу голодної смерті, зруйнував альянси, підірвав зусилля щодо переходу на чисту енергію та кинув виклик і без того крихкому світовому порядку, заснованому на правилах», – йдеться у повідомленні.

Крамер почав працювати у виданні у 2005 році кореспондентом Business Day, а потім International desk. Протягом багатьох років був основним репортером, який висвітлював події в Україні зі свого місця в московському бюро. У 2014 році, коли почалися бої на сході України, він був військовим кореспондентом.

Раніше New York Times опублікувало редакційний матеріал, у якому йшлося про те, що Україні потрібно буде пожертвувати деякими територіями, оскільки перемовини з РФ потребують компромісів.

Нагадаємо, The New York Times опублікувала нові докази злочинів рашистів у Бучі.