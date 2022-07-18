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    Політика

    Росія хоче подати до суду через карикатуру Путіна в швейцарській газеті

    У посольстві стверджують, що Путін&nbsp;&ndash;&nbsp;&laquo;православна людина, яка глибоко вірує і виступає за збереження традиційних християнських цінностей&raquo; - Росія хоче подати до суду через карикатуру Путіна в швейцарській газеті
    У посольстві стверджують, що Путін – «православна людина, яка глибоко вірує і виступає за збереження традиційних християнських цінностей»
    фото з відкритих джерел

    Звання «воєнного злочинця» стосовно Путіна дипломати РФ назвали «бездоказовою прямою образою»

    Посольство Росії у Швейцарії погрожує подати до суду на швейцарську газету Neue Zurcher Zeitung через карикатури на російського президента Володимира Путіна. Про це йдеться в листі на ім'я головного редактора Z, оприлюдненому на сайті дипмісії 16 липня, повідомляє DW.

    Приводом для звернення став матеріал від 25 червня. Статтю присвячено мемам, пов'язаним з війною Росії в Україні. Серед ілюстрацій у добірці міститься зображення Путіна з клоунським носом та малюнком веселки на обличчі. Твіт супроводжується хештегом «Путін – воєнний злочинець».

    Інший твіт у статті містить фотожабу, на якій російський президент сидить на унітазі. До добірки також увійшло зображення президента України Володимира Зеленського в образі Капітана Америки – героя коміксів Marvel, що в російському посольстві також визнали недоречним.

    Карикатура, яка не сподобалась Путіну

    Карикатура, яка не сподобалась Путіну

    «Збереглися відеозаписи вкрай неоднозначних «перфомансів» за участю майбутнього президента України із завищеним рівнем вульгарності, які ви легко можете знайти в мережі. Проте ні, в НЦЦ його зображено у вигляді могутньої «Залізної людини», – обурилися автори звернення.

    У листі до редакції посольство РФ пише, що авторка матеріалу «переплюнула» колег текстом про «креативні» меми української фабрики тролів», доповнивши його карикатурою російського лідера з натяком на «клоунаду, ЛГБТ-спільноту та воєнних злочинців».

    У посольстві стверджують, що Путін – «православна людина, яка глибоко вірує і виступає за збереження традиційних християнських цінностей у російському суспільстві».

    «У зв'язку з чим райдужна розмальовка його обличчя, як кажуть на Русі, «ні в тин, ні в ворота», – пишуть дипломати.

    Використане в матеріалі визначення «воєнний злочинець» стосовно Путіна дипмісія назвала «бездоказовою прямою образою».

    У відомстві заявили, що такі заяви порушують 173 та 174 статті Кримінального кодексу Швейцарії (поширення відомостей, що ганьблять честь і гідність третіх осіб, а також наклеп). Також посольство заявило про намір звернутися до правоохоронних органів країни через карикатури на Путіна.

    Раніше на посольстві Білорусі у Лондоні з'явилася карикатура на Лукашенка.

    Нагадаємо, росіяни покрали унітази з українських кораблів. Світова преса відреагувала карикатурою на Путіна.

    Теги: росія окупанти суд війна путін посольство Україна окупація #stoprussia
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    Росія хоче подати до суду через карикатуру Путіна в швейцарській газеті