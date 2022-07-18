Росія хоче подати до суду через карикатуру Путіна в швейцарській газеті

У посольстві стверджують, що Путін – «православна людина, яка глибоко вірує і виступає за збереження традиційних християнських цінностей»

Звання «воєнного злочинця» стосовно Путіна дипломати РФ назвали «бездоказовою прямою образою»

Посольство Росії у Швейцарії погрожує подати до суду на швейцарську газету Neue Zurcher Zeitung через карикатури на російського президента Володимира Путіна. Про це йдеться в листі на ім'я головного редактора Z, оприлюдненому на сайті дипмісії 16 липня, повідомляє DW.

Приводом для звернення став матеріал від 25 червня. Статтю присвячено мемам, пов'язаним з війною Росії в Україні. Серед ілюстрацій у добірці міститься зображення Путіна з клоунським носом та малюнком веселки на обличчі. Твіт супроводжується хештегом «Путін – воєнний злочинець».

Інший твіт у статті містить фотожабу, на якій російський президент сидить на унітазі. До добірки також увійшло зображення президента України Володимира Зеленського в образі Капітана Америки – героя коміксів Marvel, що в російському посольстві також визнали недоречним.

Карикатура, яка не сподобалась Путіну

«Збереглися відеозаписи вкрай неоднозначних «перфомансів» за участю майбутнього президента України із завищеним рівнем вульгарності, які ви легко можете знайти в мережі. Проте ні, в НЦЦ його зображено у вигляді могутньої «Залізної людини», – обурилися автори звернення.

У листі до редакції посольство РФ пише, що авторка матеріалу «переплюнула» колег текстом про «креативні» меми української фабрики тролів», доповнивши його карикатурою російського лідера з натяком на «клоунаду, ЛГБТ-спільноту та воєнних злочинців».

У посольстві стверджують, що Путін – «православна людина, яка глибоко вірує і виступає за збереження традиційних християнських цінностей у російському суспільстві».

«У зв'язку з чим райдужна розмальовка його обличчя, як кажуть на Русі, «ні в тин, ні в ворота», – пишуть дипломати.

Використане в матеріалі визначення «воєнний злочинець» стосовно Путіна дипмісія назвала «бездоказовою прямою образою».

У відомстві заявили, що такі заяви порушують 173 та 174 статті Кримінального кодексу Швейцарії (поширення відомостей, що ганьблять честь і гідність третіх осіб, а також наклеп). Також посольство заявило про намір звернутися до правоохоронних органів країни через карикатури на Путіна.

Раніше на посольстві Білорусі у Лондоні з'явилася карикатура на Лукашенка.

Нагадаємо, росіяни покрали унітази з українських кораблів. Світова преса відреагувала карикатурою на Путіна.