«Референдум» у Херсоні: більшість колаборантів ідентифіковані

За свої вчинки відповідатиме кожен колаборант

Встановлено особи більшості колаборантів, причетних до «референдуму» у Херсоні. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«Більшість людей, які дали згоду на роботу в виборчих комісіях для проведення так званого «референдуму», уже ідентифіковані, і в подальшому будуть ідентифіковані всі, хто збирається брати участь у цьому дійстві», – йдеться в повідомленні.

Соболевський зазначив, що згодом за свої вчинки відповідатиме кожен колаборант.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада Херсонської області планує 20 вересня зробити заяву з питання «референдуму» про входження до складу Росії.

Зазначимо, як раніше повідомлялося, громадська палата «Л/ДНР» виступила з закликом негайно провести «референдум» щодо входження окупованих районів Донецької та Луганської областей до складу Росії.

19 вересня так званий посол «ЛНР» в Росії Родіон Мірошник заявив, що окупований регіон чекає зворотного зв'язку від Москви після прохання провести «референдум» про визнання її суб'єктом Росії. За словами Мірошника, після отримання відповіді Росії можна буде говорити про процедуру «референдуму».

Нагадаємо, як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни, обговорення необхідності негайної анексії Росією Луганської та Донецької областей свідчить про те, що контрнаступ України на півночі викликає паніку маріонеток російської влади і осіб, що ухвалюють рішення в Кремлі.

Додамо, раніше з'явилася інформація, що рашисти згорнули процес підготовки до псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині Херсонської області і вже не називають дати незаконного голосування.