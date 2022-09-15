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Кадиров придумав, як врятувати Путіна від оголошення мобілізації

Надія Клочко
glavcom.ua
Кадиров придумав, як врятувати Путіна від оголошення мобілізації
Кадиров закликає очільників суб'єктів РФ готувати «добровольців» для відправки в Україну
фото з відкритих джерел

Лідер Чечні заявив, що його ідея може допомогти «виконати завдання» путінської «спецоперації»

Одіозний лідер Чечні Рамзан Кадиров оголосив про план «самомобілізації». Він звернувся до очільників регіонів Росії із закликом підготувати по тисячі «добровольців» для відправки на війну в Україні. Про це Кадиров написав у своєму Telegram-каналі.

Глава Чечні нагадав, що Росія – федеративна держава. Отже, регіони можуть бути ініціаторами будь-яких починань.

«І одним із таких починань сьогодні має стати «самомобілізація». Непотрібно чекати оголошення Кремлем воєнного стану, чи навпаки, відсиджуватися в очікуванні закінчення «спеціальної військової операції» в Україні. Глава кожного суб'єкта Росії сьогодні має довести свою готовність допомогти державі. І допомога ця повинна виражатися не словесними виступами чи банальними автопробігами, а конкретними діями, які допоможуть бійцям», – заявив він.

Ідея Кадирова полягає в тому, що «кожен керівник регіону цілком може підготувати, навчити й укомплектувати хоча б одну тисячу добровольців».

«Для окремо взятого суб'єкта це не така вже й велика кількість, я навіть сказав би, що це – мінімум, який суб'єкти мають виконати для початку. Натомість у масштабах держави це значний військовий контингент у 85 тис. осіб – майже армія! Питання вирішення завдань «спецоперації» можна було б закрити у найкоротші терміни. І все це, зауважте, без оголошення мобілізації», – йдеться у дописі.

Кадиров також висловив переконання, що у Росії «достатньо щирих патріотів», які готові піти воювати в Україну.

Нагадаємо, раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що загальнонаціональну мобілізацію для підтримки війни проти України «не обговорювали». Відповідаючи на запитання про критику на адресу російської влади через відступ армії РФ і заклики до мобілізації, Пєсков сказав, що це приклад «плюралізму».

Голова фракції Комуністичної партії в Державній Думі Росії Геннадій Зюганов назвав вторгнення в Україну повноцінною війною замість «спеціальної воєнної операції». Політик закликав владу країни оголосили про мобілізацію

Як відомо, президент країни-агресорки Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Відповідно до указу, з 1 січня 2023 року штатну чисельність Збройних сил РФ збільшиться на 137 тис. осіб. 

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцькій раніше заявив, що російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив чисельність армії, аби залучити більше осіб для війни в Україні та показати Заходу «міць». Але навряд чи це йому допоможе. 

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Теги: росія війна Чечня Рамзан Кадиров

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