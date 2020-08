У Тайвані дитину віднесло в небо повітряним змієм: відео

Дівчинка півхвилини трималась у повітрі, після чого глядачам вдалося її вхопити та спустити на землю

У Тайвані у місті Сіньчжу великий повітряний змій на фестивалі відніс в повітря трирічну дівчинку, вона пробула там близько півхвилини, а потім її зловили глядачі.

Про це повідомляє Associated Press.

Дівчинка, яка важила всього 13 кг, заплуталась в задній частині повітряного змія, який швидко піднявся в небо через сильний вітер.

Вона півхвилини трималась у повітрі, після чого глядачам вдалося її вхопити та спустити на землю.

3 year old girl in Taiwan lifted up by kite.



Mate...pic.twitter.com/ETFwv2JnPa