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    У світі

    У Тайвані дитину віднесло в небо повітряним змієм: відео

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    У Тайвані дитину віднесло в небо повітряним змієм - У Тайвані дитину віднесло в небо повітряним змієм: відео
    У Тайвані дитину віднесло в небо повітряним змієм

    Дівчинка півхвилини трималась у повітрі, після чого глядачам вдалося її вхопити та спустити на землю

    У Тайвані у місті Сіньчжу великий повітряний змій на фестивалі відніс в повітря трирічну дівчинку, вона пробула там близько півхвилини, а потім її зловили глядачі.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Дівчинка, яка важила всього 13 кг, заплуталась в задній частині повітряного змія, який швидко піднявся в небо через сильний вітер.

    Вона півхвилини трималась у повітрі, після чого глядачам вдалося її вхопити та спустити на землю.

    Дівчинку доставили в лікарню. У неї подряпини на обличчі і шиї, але її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

    Після інциденту фестиваль призупинили.

    фестиваль Тайвань повітря вітер
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