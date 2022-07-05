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  4. Олег Сенцов одружився: що відомо про обраницю режисера (фото)
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    Суспільство

    Олег Сенцов одружився: що відомо про обраницю режисера (фото)

    Олег Сенцов та Вероніка Вельч стали чоловіком та дружиною - Олег Сенцов одружився: що відомо про обраницю режисера (фото)
    Олег Сенцов та Вероніка Вельч стали чоловіком та дружиною
    фото: facebook / Олег Сенцов

    Відомий український режисер уклав шлюб

    Український режисер та експолітв'язень Олег Сенцов повідомив своїм підписникам у Facebook, що одружився. Відповідне фото з дружиною Сенцов опублікував у соцмережі.

    На фото Сенцов одягнений у військову водолазку, а його дружина – Вероніка Вельч – у яскраву українську вишиту сукню з квітами.

    «Одружився», – лаконічно підписав світлину Сенцов.

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    Олег Сенцов одружився: що відомо про обраницю режисера (фото)
    Олег Сенцов одружився: що відомо про обраницю режисера (фото)

    Відомо, що його обраницею стала директорка з адвокації Ridgley Walsh (США) Вероніка Вельч. Жінка займається зв’язками із громадськістю та міжнародним адвокатуванням.

    Відомо, що Сенцов має трьох дітей: дочок Аліну та Емму, а також сина Владислава.

    Раніше Сенцов відреагував на матюкливі заяви сестри про Україну.

    До слова, перед прем'єрою фільму українського режисера Олега Сенцова на Венеціанському кінофестивалі відбулася акція на підтримку українських політв'язнів Кремля.

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    Теги: росія окупанти Олег Сенцов війна шлюб Україна окупація #stoprussia
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    Олег Сенцов одружився: що відомо про обраницю режисера (фото)