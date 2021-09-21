«Дуже гірко»: Сенцов відреагував на матюкливі заяви сестри про Україну

Ексбранець Кремля попросив з розумінням віднестись до тяжкого психологічного стану, в якому його сестра знаходиться вже тривалий час

Колишній політв’язень та режисер Олег Сенцов прокоментував скандальні висловлювання своїх двоюрідної сестри Наталії Каплан, яка обматюкала Україну

«Мені прикро, що моїй двоюрідній сестрі Наташі так зараз погано, і на фоні загострення депресії в неї з’явились емоційні пости в фейсбуці. Я прошу вибачення за її різкі слова в бік України. Це дуже гірко», – написав Сенцов у Facebook.

Він також заявив, що вдячний Каплан «за багаторічну підтримку» та попросив «з розумінням віднестись до тяжкого психологічного стану, в якому вона знаходиться вже тривалий час».

Нагадаємо, двоюрідна сестра режисера і експолітв'язня Олега Сенцова Наталя Каплан, яка в 2019 році отримала українське громадянство, «послала» Україну і заявила, що їде додому в Москву.

На запитання, чи говорила про це вона брату Сенцову, Каплан послала і його «нах*й».

У коментарях Каплан попросила «не приплітати» до неї Сенцова.

«Для тих, хто приплітає сюди Сенцова і мене як його сестру. Ми всього лише двоюрідні родичі. Йому потрібна була допомога, я допомогла, на цьому все. Він мені нічого не винен, я поки у нього зайняла, але я віддам. Якби на його місці був хтось інший із знайомих, я б теж впряглася. На цьому крапка. Просто відписуйтеся, мені реально пох*й на негативні коменти», – зазначила родичка Сенцова.

Нагадаємо, що після 2014 року Каплан стала вигнанцем в Росії, звідки через два роки втекла до України. У травні 2019 року вона отримала українське громадянство.

До слова, перед прем'єрою фільму українського режисера Олега Сенцова на Венеціанському кінофестивалі відбулася акція на підтримку українських політв'язнів Кремля.