Сенцов поїхав на прем'єру «Носорога» у метро (фото)

Стрічка Сенцова «Носоріг» вийшла у прокат

В українських кінотеатрах розпочався показ стрічки Олега Сенцова «Носоріг».

Світлини з прем'єри публікують у соцмережах журналісти та друзі режисера.

Також Сенцов три години тому зробив селфі із метро та написав, що їде на прем'єру.

фото Олега Сенцова

Кримінальна драма «Носоріг» зображує українські буремні 90 роки. Як зазначив на преспоказі режисер картини Олег Сенцов, для нього було важливим показати та деромантизувати цей період.

«Основним завданням фільму було показати більш широко 90-ті, історія яких розпочалась із 70-х: як ми заходимо в той час, як виходимо та як він на нас впливає. 90-ті дуже на нас вплинули, і досі велика частина нашого суспільства живе «по понятіям», а не по закону. Це і є проблема нашої держави загалом. Фільм є посилом для сучасної молоді, яка романтизує той час. Ми зобразили його таким, який він був. Нехай молодь зараз побачить і зробить висновки», – зазначив Сенцов.

Фільм заснований на реальних подіях 90-х років в Україні. У центрі стрічки колишній бандит на прізвисько Носоріг, який ділиться спогадами про своє буремне минуле, обмірковує його наслідки. Прототипом головного героя є знайомий режисера стрічки, який надихнув його на створення картини.

Для втілення свого задуму Сенцов шукав непрофесійного актора, який би мав певний негативний досвід, знав реалії та тримав зброю в руках. Такою людиною виявився Сергій Філімонов - український громадський діяч, лідер неформального українського молодіжного руху «Гонор», колишній керівник київського осередку «Цивільного Корпусу Азов» та київського осередку партії «Національний корпус».

Світова прем'єра фільму відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі «Горизонти», українська - минулої осені на Київському тижні критики. Стрічка Сенцова була визнана найкращою на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі, перемогу у номінації «Найкращий актор» отримав виконавець головної ролі Сергій Філімонов.

Зйомки «Носорога» проходили в Кривому Розі, Львові та Києві й завершилися в грудні 2020 року. Фільм створено в копродукції України, Польщі та Німеччини.

7 лютого стало відомо, що права на онлайн показ фільму Олега Сенцова «Носоріг» придбав стримінговий сервіс Netflix.

Із 8 лютого містами України відбулась серія допрем’єрних і прем’єрних показів.