Олег Тягнибок пояснив, що вважатиме перемогою України у війні

Якщо нині на якийсь час призупинити бойові дії, нас скоро знову чекатиме війна з Росією

Перемогою для України у війні буде знищення ворога, тобто розвал Московії. Таку думку у інтерв’ю телеканалу «Рівне-1» висловив Голова партії ВО «Свобода», колишній народний депутат, а нині військовий Олег Тягнибок.

«Для нас перемога – це є розвал Московії на 20-30 маленьких країн. От це має бути стратегічний напрямок України і наших партнерів у боротьбі проти отого світового зла, проти Московської імперії», – пояснив Тягнибок.

За словами екснардепа, якщо нині на якийсь час призупинити бойові дії, нас скоро знову чекатиме війна з Росією, і вона буде складнішою.

Аби перемогти, цивільним та військовим українцям необхідно об’єднатися, переконаний Олег Тягнибок.

Олег Тягнибок фото: скріншот із відео

«Єдність тих, хто в тилу, і тих, хто на передовій, вона має бути зараз особливою. Вона має бути відчутною для бійців, які сьогодні на фронті», – сказав колишній народний депутат.

Нагадаємо, після прямого залучення автократичних союзників Росії у війну проти України можна вважати, що розпочалась Третя світова війна. Про це заявив посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна. Тому що у 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Давайте казати чесно», – заявив дипломат. На думку Залужного, більшість військових погодяться, що всі перераховані фактори дають підставу говорити, що світова війна почалась і світ має готуватися до цього.