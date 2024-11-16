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Зустрів початок повномасштабної війни на передовій. Згадаймо підполковника Ігоря Легкого

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зустрів початок повномасштабної війни на передовій. Згадаймо підполковника Ігоря Легкого
Початок повномасштабного вторгнення росіян військовослужбовець зустрів на передовій
колаж: glavcom.ua

У 2015 році Ігор Легкий вийшов на пенсію за вислугою років та у 2020 році, за власним бажанням підписав контракт із 24-тою бригадою імені короля Данила

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ігоря Легкого.  

Захищаючи Україну від російських окупантів, 25 травня 2023 року віддав своє життя військовослужбовець Ігор Легкий. Про це повідомила Львівська міська рада.  

Ігор Легкий народився 18 вересня 1974 року у Львові. Навчався у львівській середній загальноосвітній школі №60. Спершу здобув професійно-технічну освіту, згодом закінчив Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського за спеціальністю «Фізичне виховання». Згодом вступив до Львівського торговельно-економічного університету на спеціальність «Правознавство».

Початок повномасштабного вторгнення РФ Ігор Легкий зустрів на передовій
Початок повномасштабного вторгнення РФ Ігор Легкий зустрів на передовій
фото: Львівська міська рада

Підполковник внутрішньої служби, у 1995-2015 роках проходив службу у підрозділах Міністерства внутрішніх справ та Державної кримінально-виконавчої служби України. 

Обіймав посаду начальника Львівського територіального відділу внутрішньої безпеки та протидії корупції.

Активно займався спортом, зокрема футболом та гирьовим спортом. Свого часу займав численні призові місця у змаганнях.

У 2015 році вийшов на пенсію за вислугою років. За словами рідних, був добрим, чесним, правдивим, цілеспрямованим, справедливим, найкращим чоловіком та люблячим батьком. Завжди боровся за правду.

Згодом, у 2020 році, за власним бажанням підписав контракт із 24-тою окремою механізованою бригадою імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України. Початок повномасштабного вторгнення РФ зустрів на передовій. 

У червні 2022 року обійняв посаду командира стрілецького відділення 103-ї окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького. Виконував бойові завдання у гарячих точках Харківщини, Донеччини та Луганщини. За сумлінну службу був нагороджений численною кількістю відзнак, зокрема, від командування регіонального управління Сил територіальної оборони. 

Загинув захисник України 25 травня 2023 року. Прощання з воїном відбулося у церкві Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Чин похорону відбувся у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали Ігоря Легкого 14 листопада на Личаківському кладовищі.   

У героя залишилися дружина та двоє дітей. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: війна українці хвилина мовчання

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