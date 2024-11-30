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Майбутній спецпредставник Трампа пропонує свій план миру в Україні: подробиці від CNN

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Майбутній спецпредставник Трампа пропонує свій план миру в Україні: подробиці від CNN
Оприлюднено ключові тези плану радника Трампа щодо завершення війни Росії проти України
фото: Mariam Zuhaib/AP

Пропозиція Кіта Келлога, зокрема, передбачає зняття санкцій із РФ та заморозку фронту

Майбутній спеціальний представник з питань України та Росії Кіт Келлог пропонує пом'якшити санкційні заходи щодо РФ, якщо та погодиться підписати мирну угоду, а також відкласти членство України в НАТО на невизначений термін в обмін на гарантії безпеки. Про це повідомляє CNN.

«Призначивши Кіта Келлога своїм спеціальним посланцем в Україні, Дональд Трамп також обрав дуже конкретний, заздалегідь оголошений план щодо найгострішого зовнішньополітичного питання», – йдеться в матеріалі.

Видання оприлюднило ключові тези плану радника Трампа щодо завершення війни Росії проти України:

  • подальша допомога Україні буде залежати від переговорів із РФ. Сполучені Штати будуть озброювати ЗСУ тією мірою, яка необхідна для зупинення просування російської армії до і після будь-якої мирної угоди;
  • замороження фронту, на його кордоні з'явиться демілітаризована територія;
  • в обмін на перемир'я РФ отримає обмежене пом'якшення санкцій, а повне пом'якшення виключно після укладеного мирного договору;
  • на продажі енергоносіїв із Росії введуть спеціальний податок, а отриманий дохід направлять на відновлення України;
  • від України не вимагатимуть відмовитися від окупованих територій. Очікується, що їх можна буде повернути дипломатичним шляхом, імовірно, після залишення Путіним своєї посади;
  • відкладення членства України в НАТО на невизначений термін. Натомість буде обіцяно всеосяжну мирну угоду з гарантіями безпеки.

Нагадаємо, що Кіт Келлог, якого Трамп номінував на пост спецпредставника США по Україні, заявив, що готовий забезпечити «мир через силу». 

За повідомленнями ЗМІ, команда новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа наполягатиме на тимчасовому припинені вогню у разі можливих переговорів між Росією та Україною.

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Теги: Україна Дональд Трамп війна США росія

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