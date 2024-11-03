Кадиров розкрадає Маріуполь і вивозить дороге обладнання – радник міського голови

Кадирівці вивозять із окупованого Маріуполя дороговартісне обладнання

Глава Чечні Рамзан Кадиров займається розкраданням окупованого Маріуполя. У пріоритеті перебуває обладнання, яке продають за великі гроші, хоча воно не буде функціонувати повноцінно – його розбирають на складові частини. Крім того, кадирівці масово вивозять металобрухт у промислових масштабах. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко детальніше розповів 24 Каналу про ці дві схеми.

За словами Андрющенка, кадирівці вивезли з комбінату Ілліча все демонтуване обладнання і продали його за великі гроші. Іноді навіть самим виробникам воно недоступне через санкції.

Однак це обладнання не буде працювати повноцінно – його викрадають для ремонту, плануючи замінити вузли та механізми, адже запасні частини не можуть завозити через накладені обмеження.

Друга схема, яку реалізують кадирівці, полягає у вивезенні металобрухту в промислових масштабах. Нещодавно з порту в Маріуполі вийшло два балкери, повністю завантажені металолом, і очікуються нові судна.

Видання The Guardian робить велике розслідування щодо Кадирова та його фінансів на окупованій території.

«Тому є стриманий оптимізм, що нарешті після цих досліджень металобрухт потрапить під санкції. І володіння комбінатом Ілліча перетвориться як в «Попелюшці» у ніщо», – наголосив Петро Андрющенко.

До слова, у Росії металургійна галузь почала занепадати. Лише плавлення зі сталі впало на 10% у порівнянні з минулим роком, і це лише початок, вважає радник мера Маріуполя.

До слова, російські окупанти будують залізничну гілку аби скоротити шлях постачання військової техніки на фронт з Ростова-на-Дону до Маріуполя та Волновахи. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Раніше українські сили завдали удару по російських складах з боєприпасами поблизу Маріуполя. Російська служба «Радіо Свобода» показала знімки, на яких видно наслідки пожеж і детонації боєприпасів у трьох різних місцях на околицях Маріуполя.