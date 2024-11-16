Чи принесе перемога Трампа мир Україні: ексміністр Кулеба зробив невтішний прогноз

Обраному президенту США буде складно переконати Путіна зупинити агресію

Попри обіцянки обраного президента США Дональда Трампа зупинити війну в Україні, саме за його перебування в Білому домі вона може тільки посилитися. Таку думку висловив у колонці для видання The Economist колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, навіть якщо Трамп зупинить американську військову допомогу Україні, щоб змусити Київ до поступок Росії, це не призведе до припинення вогню, оскільки Україна все ще матиме певні запаси зброї, раніше отримані від США, та допомогу від Європи.

Окрім того, обраному президенту США буде складно переконати Путіна зупинити агресію, оскільки його очевидною метою є підкорення усієї України, а не тимчасовий компроміс.

«Аналітики, схоже, будують свої моделі миру в Україні на припущенні, що Путін є людиною, яка приймає раціональні рішення. Вони пропускають те, що він веде війну свого життя і що його амбіції виходять за межі простої території», – наголосив Кулеба.

Ексміністр закордонних справ зазначив, що президенту Зеленському теж складно буде погодитися на мирну угоду, яка передбачатиме втрату територій, оскільки частина українського суспільства чинитиме цьому опір.

«Внутрішні заворушення загрожують внутрішнім розпадом країни. Це дало б Путіну перемогу, яку він давно бажав, малюючи Україну як державу-невдаху, але відповідальність за це ляже прямо на Трампа. Він не може дозволити, щоб Україна стала його Афганістаном», – наголосив Кулеба.

Щоб не виглядати слабким, Дональд Трамп, на думку українського дипломата, буде змушений відновити допомогу Україні, ймовірно, навіть у більшому обсязі, ніж досі.

«Отже, ті, хто жадає деескалації під проводом новообраного президента, можуть бути приголомшені, побачивши повну протилежність найближчими місяцями», – підсумував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, наступного тижня у Варшаві відбудуться переговори, присвячені війні Росії проти України. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував зустріч у форматі «Веймарський трикутник +».

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що війну між Росією та Україною слід припинити. Його адміністрація зосередиться на цьому. Заяву Трампа передає видання CNN. Виступаючи у Флориді, Трамп висловив своє співчуття через загибель на війні та заявив, що конфлікт необхідно завершити. Він додав, що не має значення, хто гине – солдати чи цивільні, які живуть у містах. Трамп підкреслив, що «ми з цим розберемося».

Раніше польський президент Анджей Дуда заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп не дозволить Російській Федерації знищити Україну, оскільки тоді він буде відповідальний за податки американців, які пішли на фінансування допомоги Україні.

Зазначимо, що The Wall Street Journal вважає, що Україна не програє війну проти Російської Федерації, однак частково через обмеження чинного американського президента Джо Байдена на оборонні заходи й не перемагає у ній.

Як відомо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.