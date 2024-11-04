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Єменські хусити з підтримкою Ірану перетворились у грізну військову силу – ООН

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Єменські хусити з підтримкою Ірану перетворились у грізну військову силу – ООН
Хусити Ємену стали грізним збройним формуванням
фото з відкритих джерел

Хусити завойовують авторитет під час війни на Близькому Сході завдяки підтримки Ірану та інших угруповань бойовиків

Єменські повстанці-хусити еволюціонували з локальної збройної групи з обмеженими ресурсами в потужну військову організацію, що отримує підтримку від Ірану, іракських збройних формувань, ліванських бойовиків Хезболли та інших союзників. Про це повідомляє видання Associated Press із посиланням на доповідь Радбезу ООН.

Підтримувані Іраном хусити скористалися конфліктом між Ізраїлем і ХАМАС у Секторі Газа, щоб зміцнити свою популярність у регіоні та за його межами, зазначили експерти, які досліджують санкції проти хуситів у доповіді на 537 сторінок для Ради безпеки ООН.

З метою підтримки ХАМАС хусити атакують судна у Червоному морі та Аденській затоці, порушуючи правила міжнародного судноплавства в цьому стратегічному геополітичному регіоні.

Хоча хусити заявляли, що їхніми цілями будуть лише судна, пов'язані з Ізраїлем, комісія повідомила, що її розслідування виявило, що повстанці завдають ударів по суднах без розбору.

Аналіз даних Міжнародної морської організації, США та Великобританії показав, що з районів, контрольованих хуситами, з 15 листопада 2023 року по 31 липня 2024 року сталося не менше 134 атак на торгові, комерційні судна, а також на військові кораблі США та Великобританії у Червоному морі та Аденській затоці.

Експерти зазначили, що під час атак хусити використовували нову балістичну ракету «Хатем-2».

Відповідно до заяв експертів ООН, єменський конфлікт, що розпочався як внутрішнє протистояння, перетворився на регіональне протистояння і став «значною міжнародною кризою».

За оцінками фахівців, чисельність бойовиків-хуситів наразі становить приблизно 350 тисяч осіб, у порівнянні з 220 тисячами у 2022 році та 30 тисячами у 2015 році.

«Група спостерігає за перетворенням хуситів з локального збройного угруповання з обмеженими можливостями на потужну військову організацію, яка розширює свої оперативні можливості далеко за межі своїх територій», – йдеться в доповіді.

Експерти зазначили, що ця трансформація стала можливою завдяки передачі військової техніки та навчання, що проводились елітними підрозділами Корпусу вартових ісламської революції Ірану, Хезболлою, а також іракськими спеціалістами та техніками.

Нагадаємо, в суботу 28 вересня єменські хусити запустили ракету по одному з аеропортів Ізраїлю, метою якої, за попередніми даними, був літак прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

До слова, влітку у Ємені понад 50 працівників іноземних міжнародних організацій були викрадені хуситами з їхніх будинків у місті Сана.

Зауважимо, що Російська Федерація надавала єменським хуситам цільові супутникові дані для наведення ракет та дронів при ударах по кораблях у Червоному морі. Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

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Теги: санкції військові розслідування ХАМАС правила конфлікт Ємен війна

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