Росіянин задумав випускати горілку під брендом «Орєшнік»

Під товарним знаком «Орєшнік» росіянин планує виробляти та продавати алкогольні напої, у тому числі горілку

Роспатент отримав заявку на реєстрацію бренду «Орєшнік» після того, як Росія запустила однойменну балістичну ракету по українському місту Дніпро. Про це повідомляє The Moscow Times.

Повідомляється, що під цим товарним знаком планується виробляти та продавати алкогольні напої, у тому числі горілку, вино, віскі, медовуху, бренді, ром та сидр. Заявку на реєстрацію бренду подав Максим Гончарук, його діяльність не уточнюється.

21 листопада Росія завдала масованого удару по території України. Пізніше президент Володимир Путін заявив, що в рамках атаки пройшли випробування нової балістичної ракетної системи середньої дальності під назвою «Орєшнік». За його словами, в результаті було вражено «об'єкт оборонно-промислового комплексу» України – йшлося про завод «Південмаш», який виготовляє ракети та інше озброєння.

Путін назвав запуск «відповіддю на удари ЗСУ по військових об'єктах у Брянській та Курській областях з використанням американських ракет Atacms та франко-британських Storm Shadow». Російський диктатор зазначив, що «Орєшнік» не є стратегічним озброєнням чи міжконтинентальною балістичною ракетою, проте протидії цій системі у світі нібито не існує, оскільки вона атакує цілі зі швидкістю 10 махів, тобто 2,5-3 кілометри на секунду. Втім, суттєвих пошкоджень «Південмашу» російська «новинка» не завдала, про що свідчать супутникові знімки, проаналізовані z-каналами.