Війна в Газі має закінчитися до вступу Трампа на посаду: The Times of Israel повідомила деталі

Частиною перемоги, яку Трамп хоче побачити до своєї можливої інавгурації, має стати повернення ізраїльських заручників із Сектора Гази

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньягу, що в разі його перемоги на виборах Ізраїль повинен буде завершити конфлікт у Газі до старту його президентства. Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на джерела

Два джерела, обізнані із ситуацією, заявили, що Трамп сказав про це Нетаньягу під час візиту прем'єра в резиденцію експрезидента Мар-а-Лаго в липні цього року. Водночас Трамп не ставив конкретних умов, а лише заявив, що хоче, щоб Ізраїль офіційно оголосив про завершення конфлікту. На думку Трампа, ЦАХАЛ, імовірно, зможе продовжити обмежену діяльність і після його можливого вступу на посаду.

Співрозмовники видання кажуть, що частиною перемоги, яку Трамп хоче побачити до своєї можливої інавгурації, має стати повернення ізраїльських заручників із Сектора Гази.

Видання зазначає, що Нетаньягу вже давно підкреслює, що Ізраїль збереже переважний контроль над безпекою в Газі в осяжному майбутньому після війни, а інші ізраїльські чиновники говорять про те, що ЦАХАЛ збереже там буферну зону.

Як відомо, Ізраїль розглядає угоду, яка передбачає припинення вогню в Лівані та виведення бойовиків «Хезболли» від кордону. Тель-Авів вважає, що ракетний арсенал ліванського угруповання було знищено ЦАХАЛом.

Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня Ізраїль завдав удару у відповідь на ракетний обстріл 1 жовтня 2024 року. Ця атака призвела до виведення з ладу ключового елемента іранської програми виробництва балістичних ракет.

Напередодні ізраїльські сили оборони повідомили про завершення нічних авіаударів по військових об'єктах Ірану. В операції, що відбувалася на відстані приблизно 1600 км від Ізраїлю, брали участь десятки літаків, зокрема винищувачі, літаки-заправники та розвідувальні літаки.

Раніше іранська влада наказала збройним силам країни підготуватися до війни з Ізраїлем. Однак Тегеран також намагається уникнути відкритого конфлікту, навіть якщо це вимагатиме ліквідації угруповань, що підпорядковуються йому, у Лівані та Секторі Газа.

Згодом речник Міністерства закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран використає «всі наявні інструменти» у відповідь на атаку Ізраїлю на військові об'єкти.

До слова, супутникові знімки свідчать про те, що Ізраїль, обстрілюючи Іран, влучив у будівлю, яка раніше, за інформацією, використовувалася для розробки ядерної зброї, та знищив об'єкти для змішування твердого пального для ракет.