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Спецпредставник Трампа по Україні заявив, що готовий забезпечити «мир через силу»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Спецпредставник Трампа по Україні заявив, що готовий забезпечити «мир через силу»
Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлога помічником президента і спеціальним посланником з питань України та РФ
фото: Reuters

Келлог заявив, що готовий «невпинно працювати над забезпеченням миру через силу, відстоюючи інтереси Америки»

Кіт Келлог, якого новообраний президент США Дональд Трамп номінував на пост спецпредставника США по Україні, заявив, що готовий забезпечити «мир через силу». Відповідний допис він опублікував у X.

«Я задоволений призначенням на посаду помічника президента і спеціального посланця по Україні та Росії. Для мене буде честю працювати на президента Трампа», – написав він.

За словами Келлога, він із нетерпінням чекає можливості «невпинно працювати над забезпеченням миру через силу, відстоюючи інтереси Америки».

«Я готовий до цього з тією самовіддачею і відданістю, яких це заслуговує», – додав він.

Нагадаємо, Обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлога помічником президента і спеціальним посланником з питань України та РФ. Натомість речниця перехідної адміністрації Керолайн Лівітт відмовилася коментувати можливий вибір Келлога. Вона заявила, що кадрові рішення «і далі оголошуватимуться, коли вони будуть ухвалені».

Ще будучи кандидатом у президенти, Трамп обіцяв Келлогу посаду начальника штабу і виконавчого секретаря Ради національної безпеки США. Після своєї перемоги у 2016-му Трамп віддав Келлогу ці портфелі.

У 2017 році Келлог був виконувачем обов'язків радника президента США з національної безпеки до затвердження Трампом на цю посаду Реймонда МакМастера. А у 2018 віцепрезидент Майк Пенс обрав Кіта Келлога своїм радником з національної безпеки.

До слова, команда новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа наполягатиме на тимчасовому припиненні вогню у разі можливих переговорів між Росією та Україною.

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Теги: США Дональд Трамп війна Україна

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