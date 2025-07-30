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Сестра Стуса розповіла, що родичі поета говорять російською мовою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Сестра Стуса розповіла, що родичі поета говорять російською мовою
Сестра поета і дисидента Василя Стуса Марія Стус
фото: скріншот відео

Сестра Стуса нейтрально ставиться до того, що кияни розмовляють російською

Сестра видатного українського поета Василя Стуса Марія Стус розповіла, що її онуки розмовляють російською мовою. Про це жінка сказала в інтерв'ю з Еммою Антонюк, передає «Главком».

Марія Стус каже, що загалом ставиться нейтрально до того, що кияни розмовляють російською, але сердиться, коли так роблять її онуки.

«Ну не хоче людина переходити на українську мову, ну що я її зроблю? Я переживаю за своїх онуків. Мої онуки зі мною розмовляють російською, я з ними – українською. Я серджуся. Ну не можу я їх переробити», – розповіла вона.

Зазначимо, що онуки Марії є для Василя Стуса двоюрідними онуками. У поета є син Дмитро, у якого від першої дружини є сини Ярослав та Стефан. Друга дружина народила Дмитрові доньок: Ївгу та Орину.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв’ю син Стуса Дмитро поділився своїми неоднозначними спогадами про життя в СРСР. Він наголосив на тому, що життя в СРСР не було виключно негативним для нього особисто. На запитання, чи має він сентимент до Радянського Союзу, Дмитро Стус відповів: «Я просто не думаю, що все можна малювати білою і чорною фарбами. Треба подивитись на все що було, все що створено... Мені надавали медичну допомогу, і я здобув освіту, і я радів, і в мене була спелеологія. В мене був туризм, в мене були друзі з дуже різних частин того світу».

Також Дмитро Стус розповів про складні перші місяці після повернення Василя Стуса до Києва у 1979 році, коли він був уже підлітком. Крім того, Дмитро Стус закликав не оцінювати Медведчука у справі про батька. 

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Теги: жінка Василь Стус мова онуки

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