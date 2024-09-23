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МЗС процитувало Стуса у відповідь на посилення русифікації окупованих територій

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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МЗС процитувало Стуса у відповідь на посилення русифікації окупованих територій
МЗС України вкотре закликало світ посилити тиск на Росію, щоб змусити її дотримуватися міжнародного гуманітарного права на окупованих територіях
фото: lb.ua

Україна готує докази для міжнародних судових інстанцій у зв'язку з черговою спробою РФ поширити норми свого законодавства на тимчасово окуповані території

Росія ухвалила нову «стратегію державної культурної політики», в якій захоплені частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей були визначені як «пріоритетні». Це чергове свідчення планомірної політики Москви щодо русифікації та асиміляції українського населення на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Країна-агресорка РФ ухвалила відповідний акт 11 вересня.

«Цей акт, юридично нікчемний, грубо порушує норми міжнародного права, зокрема Додатковий протокол до Женевських конвенцій, який забороняє дискримінацію за ознаками раси, мови, релігії або національного походження», – наголосило МЗС.

Україна розглядає такі дії РФ як створення умов для знищення українців як національної групи.

«Ми готуємо докази для відповідних міжнародних судових інстанцій, керуючись Римським статутом Міжнародного кримінального суду. Ми вкотре звертаємо увагу міжнародної спільноти на тяжке становище людей на окупованих територіях. Вони зазнають політичних репресій, тортур, примусу, культурної асиміляції та мілітаристської індоктринації. Умови життя там залежать від належності до «руского міра», підтвердженої російським паспортом», – підкреслило відомство.

МЗС України вкотре закликало світ посилити тиск на Росію, щоб змусити її дотримуватися міжнародного гуманітарного права на окупованих територіях.

«Стратегія державної культурної політики РФ є лише продовженням століть цілеспрямованих спроб Кремля знищити все українське. Можемо відповісти на неї словами великого українського поета, замордованого Москвою, Василя Стуса: «Ти вже не згинеш, ти двожилава, земля, рабована віками, і не скарать тебе душителям сибірами і соловками», – заявили в міністерстві.

МЗС процитувало Стуса у відповідь на посилення русифікації окупованих територій фото 1
ілюстрація: МЗС

Нагадаємо, що, за даними національного спротиву, росіяни організовують примусове вивезення хворих дітей з хоспісу на тимчасово окупованих територіях України. 

До слова, засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський заявив, що Кремль посилив заходи з фільтрації українців в аеропорту «Шереметьєво», безстроково заборонивши в'їзд до РФ та на окуповані території

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Теги: МЗС росія окуповані території окупація

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