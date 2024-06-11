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Справа Стуса: чи залишилося щось засекреченим? Архів СБУ дав відповідь

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Справа Стуса: чи залишилося щось засекреченим? Архів СБУ дав відповідь
«Справа Василя Стуса»
фото: glavcom.ua

Справа Василя Стуса в останні роки найбільш представлена у ЗМІ. Знімаються фільми, виходять книги

У справі Василя Стуса вже не лишилося нічого засекреченого, але це не означає, що невідомого немає. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів очільник Архіву СБУ України Андрій Когут.

Тобто, пояснює Андрій Когут, дослідник чи журналіст міг ознайомитися з усією справою, але цілком може бути, що якісь її деталі пройшли повз його увагу. «Невідомі широкому загалу факти і засекречені факти – це різні речі», – зазначив очільник Архіву СБУ.

На думку архіваріуса, справу Стуса для ознайомлення не брав тільки лінивий. «Коли говорять «справа Стуса», то всі говорять про другу справу. Книга Вахтанга Кіпіані, до речі, саме про другу справу. Але це питання фокусу уваги», – зазначає Когут.

Очільник Архіву СБУ розповів, що він разом із партнерами зробили дві онлайн–колекції про другу справу Стуса і тепер усі користувачі інтернету можуть переглянути її. «Але чи означає це, що там є щось таке, що я не зауважив? Мабуть, є. Я зі справою Стуса не працював, але за іншими справами можу сказати, що таке є», – зазначив Когут.  

Перший арешт і ув’язнення: 12 січня 1979 року, поет провів у слідчому ізоляторі дев’ять місяців. У вересні того ж року київський обласний суд за звинуваченням у «антирадянській агітації й пропаганді» засудив Стуса до 5 років позбавлення волі та 3 років заслання. Покарання відбував у Мордовії та Магаданській області.

Другий арешт і ув’язнення: У травні 1980 року був знову заарештований, визнаний особливо небезпечним рецидивістом і у вересні засуджений на 10 років примусових робіт і п’яти років заслання. Відмовився від послуг призначеного йому адвокатом Віктора Медведчука. Проте Медведчука все одно було затверджено адвокатом. Покарання засуджений відбував у виправно–трудовій колонії «Перм–36» у селищі Кучино (тепер Чусовського району Пермського краю, Росія).

Нагадаємо, видання про розсекречену справа українського поета-дисидента Василя Стуса наробило нечуваного галасу в Україні. Документи з відкритих архівів КДБ у збірку упорядкував журналіст і публіцист Вахтанг Кіпіані. Вже видано майже 100 тисяч примірників і попит досі не згасає. 

Раніше повідомлялося, що вінницький активіст Юрій Павленко на прізвисько Хорт через суд змусив Державне бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження щодо вбивства видатного українського поета, громадського діяча та борця за незалежність України Василя Стуса. Про це активіст написав у Facebook.

До слова,книжку Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» продали накладом понад 100 тисяч примірників. Попит значно зріс через те, що проти видавництва та автора позивався політик Віктор Медведчук, який хотів заборонити продаж видання. Про це повідомив Вахтанг Кіпіані під час зустрічі з активістами волонтерської організації «Разом для України» у Нью-Йорку

Читайте також: Медведчук і КДБ, вбивство Івасюка та прохання Жириновського. Інтерв'ю з директором архіву СБУ

Теги: росія вбивство арешт журналіст Василь Стус

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