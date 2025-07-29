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Син Василя Стуса розповів, що йому добре жилося за часів СРСР

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Син Василя Стуса розповів, що йому добре жилося за часів СРСР
Дмитро Стус: Я просто не думаю, що все можна малювати білою і чорною фарбами
фото: скріншот з відео

Син Василя Стуса розповів про життя «сина ворога народу» за часів СРСР та конфлікти з видатним батьком

Син видатного українського поета Василя Стуса, Дмитро Стус, поділився своїми неоднозначними спогадами про життя в СРСР. Дмитро Стус наголосив на тому, що життя в СРСР не було виключно негативним для нього особисто. Про це він розповів в інтерв'ю з Еммою Антонюк, передає «Главком».

«При тому всьому там, скажімо, мені надавали медичну допомогу, і я здобув освіту, і я радів, і в мене була спелеологія. В мене був туризм, в мене були друзі з дуже різних частин того світу», – заявив Дмитро Стус.

Він підкреслив, що за часів СРСР він мав низку обмежень черезх статус «син ворога народу».

«Знаючи те життя я ж був одним з найбільш упосліджених (ред. зневаженим, приниженим, підданим ганьбі), мені було більше перекрито, ніж більшості інших», – розповів Дмитро Стус.

На запитання, чи має він сентимент до Радянського Союзу, Дмитро Стус відповів: «Я просто не думаю, що все можна малювати білою і чорною фарбами. Треба подивитись на все що було, все що створено».

Також Дмитро Стус розповів про складні перші місяці після повернення Василя Стуса до Києва у 1979 році, коли син був уже підлітком. Він згадав гострий діалог з батьком: «Колись, коли сварилися з татом, перші місяці після його повернення, він мене не виховував, а потім пред’явив права. Я йому пояснив, що ніяких прав ти не маєш: тебе не було, а що ти робив – твої проблеми. Він на мене кричав, пробував руку підняти, але я не дав. Кажу, чого ти на мене голос підвищуєш, я людина? Він на мене подивився і каже: ти? Людина? Ні, каже. Ти – не людина, ти ще ніхто. Ти ще не падав, не пробував вставати. От встанеш раз, два, три, п’ять – тоді може станеш людиною, а це дається далеко не кожному».

Нагадаємо, колишній суддя Київського міського суду Петро Фещенко не причетний до умисного вбивства українського поета-дисидента Василя Стуса. Таких висновків дійшло територіальне управління Державного бюро розслідувань у Києві, закривши кримінальне провадження на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу («Відсутність в діянні складу кримінального правопорушення»).

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Теги: СРСР Василь Стус син

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