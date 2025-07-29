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Син Василя Стуса закликав не оцінювати Медведчука у справі про батька

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Син Василя Стуса закликав не оцінювати Медведчука у справі про батька
колаж: glavcom.ua

Дмитро Стус про Медведчука: Про людину треба говорити по її ділах сьогоднішніх

Син видатного українського поета Василя Стуса, Дмитро Стус прокоментував арешт Віктора Медведчука, який був адвокатом у справі проти поета-дисидента. На його думку, екснардепа, якого звинувачують у державній зраді, потрібно обговорювати за «сьогоднішні справи», а не за минулі. Таку думку він висловив в інтерв'ю з Еммою Антонюк, передає «Главком».

Син політв'язня прокоментував інкриміновану Віктору Медведчуку державну зраду та порушення законів і звичаїв війни у контексті його відношення до справи Василя Стуса.

На запитання щодо відчуттів з приводу арешту Медведчука, Дмитро Стус відповів: «Нічого не відчуваю. А що я маю відчути? Ситуація з ним розвивається з 1980 року. Про людину треба говорити по сьогоднішній ситуації, по її ділах, а не прив'язувати все, що пов'язано з чимось іншим, після чого минуло багато десятків років».

Дмитро Стус також додав: «Медведчук був головою адміністрації, всі прекрасно отримували його гранти, його гроші, а потім його поливали».

Як свідчать матеріали з архіву колишнього КДБ УРСР, упорядковані журналістом Вахтангом Кіпіані в книгу «Справа Василя Стуса», на той час 26-річний Медведчук замінив іншу захисницю Стуса Людмилу Коритченко. Вона з невідомих нині причин вибула з цієї справи. На початку вересня 1980 року старший слідчий відділу КДБ УРСР Анатолій Селюк звернувся до Київської міської колегії адвокатів і попросив призначити захисника для Василя Стуса. Паралельно Селюк відмовив поету у призначені адвоката із «Міжнародної амністії» чи «Пен-клубу» (міжнародних неурядових організацій).

Під час першого засідання, яке відбулося 29 вересня 1980 року, обвинувачений Стус заявив відводи складу суду та адвокату Медведчуку. Однак суд залишив їх без задоволення. На етапі судових дебатів молодий захисник Стуса сказав, що кваліфікацію дій свого підзахисного «вважає вірною». Нагадаємо, що Стуса обвинувачували в «антирадянській діяльності та пропаганді». При цьому Віктор Медведчук попросив суд врахувати всі обставини, характеристики та стан здоров’я його клієнта при обранні міри покарання та винести справедливий вирок. Київський міський суд під головуванням Петра Фещенка 2 жовтня 1980 року дав Василю Стусу 10 років тюрми, половину з яких він мав відбути у виправно-трудовій колонії. Суд також визнав Стуса «особливо небезпечним рецидивістом». Помер поет 4 вересня 1985 року у радянському таборі. Його було реабілітовано вже посмертно, у 1990 році.

«Адвокат Медведчук виглядав непрофесійним та нелюдяним біля своїх клієнтів. Адже одна з фраз, яка піддавалася судовому розгляду, що Медведчук вчинив злочин перед поетом, стосується не абстрактної історії. Йдеться про те, що адвокат Медведчук не повідомив сім’ю арештованого поета про початок судового процесу довкола Василя Стуса», – таку заяву 19 березня 2021 року зробив журналіст та історик Вахтанг Кіпіані.

Нагадаємо, 21 вересня 2022 року Україна обміняла Віктора Медведчука на 215 українських військових, зокрема, пʼятьох командирів полку «Азов».

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Теги: Василь Стус Віктор Медведчук суд

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