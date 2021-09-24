Вбралась у вишиванку і заспівала на мові. Ані Лорак проситься назад в Україну (відео)

За перші дві години появи відео в мережі, його вже встигли подивитися майже 70 тис. користувачів

Українська співачка Ані Лорак, яка останнім часом проживає в країні-агресорі Росії, уперше за вісім років війни зняла кліп на українськомовну пісню. Сьогодні відбулася прем’єра нової відео-роботи на композицію «Бачила». За перші дві години появи відео в Youtube, його вже встигли подивитися майже 70 тис. користувачів.

За останніми даними, у співачки не дуже добре йдуть справи в Росії, і вона, як і Таїсія Повалій, робить спроби повернутися в Україну, принаймні, відновити тут концертну діяльність.

Користувачі мережі відразу ж помітили явну схожість нової відеороботи Лорак з кліпом української примадонни Ірини Білик на легендарний хіт «А я пливу у човні».

Як і Білик, Ані Лорак лежить у човні, у тій же позі, і у тому ж антуражі. Тільки з різницею у 25 років. Нагадаємо, суперхіт Ірини Білик був записаний у 1996 році, а кліп на нього знятий у 1997-му легендарним режисером Максом Паперником.

Нагадаємо, раніше у Москві зірвали концерт Ані Лорак. До неї пришли люди з вимогою сплатити податки.

Також неоднозначна співачка Ані Лорак випустила нову пісню під назвою «Роздягнена».