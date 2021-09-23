Списала кліп у Білик і перейшла на мову. Ані Лорак приготувалася до реваншу в Україні
Користувачі мережі помітили разючу схожість нової відеороботи Ані Лорак з легендарним кліпом Ірини Білик
Співачка Ані Лорак, яка проживає в країні-агресорі Росії, вперше за вісім років війни зняла кліп на українськомовну пісню. Назва композиції – «Бачила».
Тизер кліпу з'явився на сторінках зірки в соцмережах.
«Я готова поділитися з вами історією, яка оголює душу. Скоро ви почуєте чесну, щиру баладу про мої внутрішні переживання», – анонсувала Лорак, яка повністю втратила український ринок після переїзду до Москви.
За останніми даними, у співачки не дуже йдуть справи в Росії, і вона, як і Таїсія Повалій, робить спроби повернутися в Україну, принаймні, відновити тут концертну діяльність.
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Тизер кліпу з'явився на сторінках зірки в соцмережах.
Користувачі мережі відразу ж помітили явну схожість нової відеороботи Лорак з кліпом української примадонни Ірини Білик на легендарний хіт «А я пливу у човні».
Як і Білик, Ані Лорак лежить у човні, у тій же позі, і у тому ж антуражі. Тільки з різницею у 25 років. Нагадаємо, суперхіт Ірини Білик був записаний у 1996 році, а кліп на нього знятий у 1997-му легендарним режисером Максом Паперником.
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«Щось таке вже було у Іринки Білик», «Нагадало кліп Ірини Білик – А я пливу ...», – пишуть у коментарях користувачі мережі.
Нагадаємо, раніше у Москві зірвали концерт Ані Лорак. До неї пришли люди з вимогою сплатити податки.
Також неоднозначна співачка Ані Лорак, яка дуже полюбляє гастролювати Росією, випустила нову пісню під назвою «Роздягнена».
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