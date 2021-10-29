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    Український співак запропонував брати 80% податків з артистів, які виступають в Росії (відео)

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    Собчук: &laquo;З тих артистів, які їдуть звідси заробляти туди, також братиме 80% податку на українську армію&raquo; - Український співак запропонував брати 80% податків з артистів, які виступають в Росії (відео)
    Собчук: «З тих артистів, які їдуть звідси заробляти туди, також братиме 80% податку на українську армію»
    фото 24tv.ua

    Те саме, на його думку, необхідно зробити і з російськими зірками, які приїжджають із концертами в Україну

    Український співак та фронтмен гурту «Скай» Олег Собчук запропонував обкласти податком у 80% вітчизняних артистів, які виступають у Росії у розпал війни на Донбасі, та віддавати отримані таким чином кошти на потреби армії. Про це він заявив в інтерв'ю на Youtube-каналі Dorotye.

    Те саме, на його думку, необхідно зробити і з російськими зірками, які приїжджають із концертами в Україну.

    «Якби я мав можливість заборонити виступати російським артистам, я б це зробив. Це ненормально, нелогічно та нечесно. Але є й інший варіант. Якщо ці артисти досі мають таку популярність в Україні, то треба брати з них податки серйозні і на армію 80 відсотків. З тих артистів, які їдуть звідси заробляти туди, також брати 80% податку на українську армію. А коли в Росії дізнаються, куди йдуть гроші, їх більше не запросять», заявив співак.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відповів на петицію українського ведучого та продюсера Ігоря Кондратюка щодо повної заборони гастролей в Україні російських виконавців. Він доручив опрацювати пропозиції петиції прем'єр-міністрові Денису Шмигалю, секретареві Ради національної безпеки та оборони Олексію Данілову та голові СБУ Івану Баканову.

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    Теги: податки Володимир Зеленський артист концерт
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    Український співак запропонував брати 80% податків з артистів, які виступають в Росії (відео)