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    Жодного залізничного обладнання. Французька компанія Alstom тікає з Росії

    В Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Жодного залізничного обладнання. Французька компанія Alstom тікає з Росії
    В Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Французи призупинили всі майбутні бізнес-інвестицій у Росії

    Французька компанія Alstom припиняє постачання своєї продукції до Росії: локомотивів та залізничного обладнання. Про це йдеться в офіційному прес-релізі компанії.

    Також Alstom підтверджує призупинення всіх майбутніх бізнес-інвестицій у Росії.

    З цього приводу компанія «Укрзалізниці» вийшла із заявою: світові виробники, зокрема, Stadler, повинні призупинити діяльність у країнах-агресорах Росії та Білорусії.

    Крім цього, українські залізничники вимагають виключити «Российские железные дороги» та білоруську залізницю з усіх міжнародних організацій та припинити із цими країнами вантажні та пасажирські перевезення.

    Нагадаємо, Alstom та Укрзалізниця розробляють партнерський проєкт, який передбачає постачання електровозів до України.

    Як відомо, в Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: дороги війна Укрзалізниця перевезення #stoprussia
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    Жодного залізничного обладнання. Французька компанія Alstom тікає з Росії