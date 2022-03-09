Жодного залізничного обладнання. Французька компанія Alstom тікає з Росії

В Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Французи призупинили всі майбутні бізнес-інвестицій у Росії

Французька компанія Alstom припиняє постачання своєї продукції до Росії: локомотивів та залізничного обладнання. Про це йдеться в офіційному прес-релізі компанії.

Також Alstom підтверджує призупинення всіх майбутніх бізнес-інвестицій у Росії.

З цього приводу компанія «Укрзалізниці» вийшла із заявою: світові виробники, зокрема, Stadler, повинні призупинити діяльність у країнах-агресорах Росії та Білорусії.

Крім цього, українські залізничники вимагають виключити «Российские железные дороги» та білоруську залізницю з усіх міжнародних організацій та припинити із цими країнами вантажні та пасажирські перевезення.

Нагадаємо, Alstom та Укрзалізниця розробляють партнерський проєкт, який передбачає постачання електровозів до України.

Як відомо, в Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.