Генерал-майор СБУ Сергій Дука, який фігурує у справі «Карфаген», розповів про будинок, де його затримали. Про це він зауважив на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, передає кореспондент «Главкома».

За словами Дуки, він орендує це помешкання з 2021 року в громадянки Старостіної, яка є родичкою його дружини. Він не зміг назвати суму орендної плати, пояснивши, що питання оплати – це домовленість між його дружиною та власницею будинку. Договір оренди сторони не укладали, а гроші передавали готівкою.

Також Дука повідомив, що будинок не відображений у його декларації, оскільки він її не подавав. Водночас запевнив, що збирається подати декларацію та вказати в ній усю необхідну інформацію.

Зокрема, на запитання про наявність власного нерухомого майна в Києві чи Київській області генерал відповів, що такого майна не має.

До слова, 4 листопада детективи НАБУ провели обшуки в заміському будинку Сергія Дуки. За даними бюро, під час проведення обшуку Дука перешкоджав детективам.

Як повідомлялося, Сергій Дука підтвердив, що під час обшуку Національного антикорупційного бюро знищив два власні смартфони. За його словами, він зробив це, оскільки не розумів, що відбувається, і не вважав, що правоохоронці прийшли проводити обшук.

Нагадаємо, 13 листопада генерал-майор СБУ Сергій Дука вийшов із Лук'янівського СІЗО після внесення застави у розмірі 65 млн грн. Біля слідчого ізолятора його зустріла група людей у камуфляжі та балаклавах, які привітали генерала оплесками. На запитання журналістів, хто саме прийшов його зустрічати, Дука відповів: «Колектив».