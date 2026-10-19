Головна Одеса Фото
search button user button menu button

Наводила удари по порту та об’єктах Нацгвардії. Затримано агентку ФСБ в Одесі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Наводила удари по порту та об’єктах Нацгвардії. Затримано агентку ФСБ в Одесі
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави
фото: СБУ

Як з’ясувало розслідування, агентурне завдання виконувала завербована РФ торгова представниця місцевої харчової компанії

Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки затримали в Одесі агентку ФСБ. Зловмисниця готувала координати для ракетно-дронових атак окупантів по обласному центру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що основними «цілями», які перед коригувальницею поставив ворог, були локації Національної гвардії України, об’єкти нафтопереробки та портової інфраструктури. Як з’ясувало розслідування, агентурне завдання виконувала завербована ворогом торгова представниця місцевої харчової компанії.

«До уваги російської спецслужби одеситка потрапила, коли шукала «додаткові» заробітки в Телеграм-каналах. Після вербування в чаті месенджера агентка контактувала з рашистами через «зв’язкового» – співробітника одного з відділів окупаційного МВС РФ у тимчасово захопленому Криму. За його інструкціями фігурантка відстежувала місця зосередження особового складу і техніки українських військ, а потім позначала їх на гугл-картах для подальшого «звіту» для ФСБ», – йдеться у повідомленні СБУ.

За даними правоохоронців, окремо агентка фіксувала розташування нафтопереробних підприємств та великих логістичних центрів одеського порту. Для конспірації розвідвилазок вона постійно змінювала громадський транспорт, з вікон якого фотографувала розташування українських об’єктів на камеру телефону.

Наводила удари по порту та об’єктах Нацгвардії. Затримано агентку ФСБ в Одесі фото 1
Наводила удари по порту та об’єктах Нацгвардії. Затримано агентку ФСБ в Одесі фото 2
Наводила удари по порту та об’єктах Нацгвардії. Затримано агентку ФСБ в Одесі фото 3

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку поблизу потенційної «цілі». Під час затримання у неї вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше СБУ затримала в Донецькій області агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який збирав координати для підготовки нових ударів по Краматорську. За даними слідства, чоловік працював таксистом і під час поїздок містом виявляв місця зосередження українських військових та розташування об’єктів енергетичної інфраструктури.

Теги: СБУ Одеса війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інтерв’ю з послом Ізраїлю в Україні Рої Розенблітом журналісти «Главкома» записували під час повітряної тривоги у Києві
«Моє враження від Києва – «Вау!». Перше інтерв’ю з новим послом Ізраїлю в Україні
7 жовтня, 10:00
Науседа: Україна все ще гордо стоїть як незалежна держава
Президент Литви заявив, що перемога України над Росією є ключем до глобальної безпеки
23 вересня, 01:28
З 1 серпня до 25 вересня росіяни знищили та пошкодили понад 20 об’єктів Fozzy Group
«Вимушене рішення». Компанія Fozzy Group заявила про скорочення працівників
25 вересня, 18:28
Українські сили продовжують контрнаступальні дії, які ламають логістичні маршрути окупантів
ЗСУ зірвали російський план оточення українських міст – ISW
1 жовтня, 08:11
Окремо санкції запровадять проти 77 російських депутатів
ЄС погодив рекордне розширення санкцій проти Росії – Euronews
7 жовтня, 19:11
Держсекретар США Марко Рубіо заявив про відсутність перспектив завершення війни в Україні шляхом переговорів
Перспектив завершити війну в Україні переговорами наразі немає – Рубіо
8 жовтня, 11:10

Фото

Наводила удари по порту та об’єктах Нацгвардії. Затримано агентку ФСБ в Одесі
Наводила удари по порту та об’єктах Нацгвардії. Затримано агентку ФСБ в Одесі
Удар по Одещині: постраждало четверо людей, пошкоджено енергооб'єкт (фото)
Удар по Одещині: постраждало четверо людей, пошкоджено енергооб'єкт (фото)
На Одещині спалахнули масштабні пожежі через атаку РФ (фото)
На Одещині спалахнули масштабні пожежі через атаку РФ (фото)
Удар по бізнес-центру в Одесі: постраждала людина (фото)
Удар по бізнес-центру в Одесі: постраждала людина (фото)
Атака на Одещину: постраждали вісім людей, пошкоджено притулок для тварин (фото)
Атака на Одещину: постраждали вісім людей, пошкоджено притулок для тварин (фото)
На Одещині постраждали люди через російський удар (фото)
На Одещині постраждали люди через російський удар (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
77K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом

Новини

В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua