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НАБУ затримало генерала СБУ, якого пов’язують зі справою «Карфаген» (фото)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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НАБУ затримало генерала СБУ, якого пов’язують зі справою «Карфаген» (фото)
фото: НАБУ

Раніше антикорупційні органи заявили про викриття злочинної організації, до якої, за даними слідства, були залучені високопосадовці правоохоронних органів

Національне антикорупційне бюро затримало першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, генерал-майора Сергія Дуку. Про це повідомляють ЗМІ, які також оприлюднили фотографію посадовця, пише «Главком».

Раніше 4 листопада НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття злочинної організації в межах операції «Карфаген». За даними слідства, її учасники систематично надавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів, щоб ті не перешкоджали роботі шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

В антикорупційних органах зазначили, що до протиправної діяльності могли бути залучені чинні високопосадовці СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та представники кримінального середовища. Подробиці обіцяли повідомити згодом.

За інформацією ЗМІ, одним з учасників організації є Сергій Дука. Водночас офіційно НАБУ не називало його серед фігурантів справи.

Також уранці 4 листопада НАБУ повідомило про перешкоджання проведенню обшуку з боку одного з високопосадовців СБУ. За заявою бюро, посадовець погрожував детективам застосуванням вогнепальної зброї та не допускав їх до місця проведення слідчих дій. На місце прибули спецпризначенці СБУ.

Наразі офіційного повідомлення НАБУ про затримання Дуки або оголошення йому підозри у відкритих джерелах немає.

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Теги: операція «Карфаген» НАБУ кримінал СБУ

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