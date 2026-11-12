Філатов звернувся до СБУ через ймовірну мережу впливу РФ у Дніпрі

Мер міста звинуватив низку політиків і блогерів у поширенні російської дезінформації та попросив правоохоронців розпочати розслідування

Міський голова Дніпра Борис Філатов звернувся до тимчасового виконувача обов'язків голови Служби безпеки України Олександра Поклада із заявою про ймовірну діяльність мережі російського впливу в місті. Посадовець стверджує, що протягом останніх місяців проти нього та міської влади проводять скоординовані інформаційні кампанії, спрямовані на дестабілізацію ситуації у Дніпрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на публікацію Філатова у Facebook.

У зверненні мер заявив, що інформаційні атаки спочатку поширювали російські пропагандистки Тетяна Монтян і Діана Панченко. Згодом, за його словами, Анатолій Шарій розповсюдив повідомлення про нібито підготовку Національним антикорупційним бюро підозри міському голові, а також інформацію про його начебто втечу за кордон.

Філатов стверджує, що ці повідомлення підхопили понад два десятки російських медіа, зокрема RT, НТВ, ТАСС та інші видання.

Окремо міський голова згадав поширену 12 листопада інформацію про нібито кримінальне провадження щодо нього за державну зраду. За твердженням Філатова, першоджерелом стало видання London Insider, яке він назвав російським ресурсом, що маскується під британське медіа.

Мер також заявив, що відповідні повідомлення поширили українські ЗМІ, зокрема УНІАН. Він пов'язав цю інформаційну кампанію з політичними опонентами, однак незалежного підтвердження наведених ним звинувачень наразі немає.

Кого Філатов звинуватив у поширенні дезінформації

У своєму зверненні Філатов назвав імовірними учасниками мережі впливу місцевого політика Загіда Краснова, його сина Руслана Краснова та блогера Ігоря Лаченкова.

Міський голова стверджує, що ці особи координують інформаційну діяльність, поширюють однакові повідомлення та підтримують публікації одне одного.

Окремо Філатов висловив звинувачення на адресу Лаченкова, заявивши про його нібито участь у поширенні матеріалів, які раніше публікувала російська пропагандистка Діана Панченко.

Також мер поставив під сумнів діяльність Руслана Краснова у структурах, пов'язаних із Силами спеціальних операцій, та закликав військове командування надати пояснення щодо його статусу.

Усі ці твердження є позицією Філатова. У наданому зверненні немає інформації про офіційне встановлення правоохоронцями причетності названих осіб до діяльності російських спецслужб.

Філатов попросив Службу безпеки України внести викладену інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань та перевірити можливу причетність названих осіб до інформаційної співпраці з державою-агресором.

Крім того, міський голова просить визнати його потерпілим у можливому кримінальному провадженні.

Посадовець заявив, що раніше вже звертався до представників СБУ з інформацією про ймовірну мережу російського впливу в Дніпрі, однак, за його словами, належної реакції не отримав.

Філатов наголосив, що готовий надати правоохоронцям додаткові пояснення та матеріали.

«Я стверджую, що слід розглядати ці дезінформаційні атаки на Дніпро як частину російської агресії», – зазначив міський голова.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про публічний конфлікт Бориса Філатова з блогером Ігорем Лаченковим. У березні 2026 року між ними виникла суперечка в соціальних мережах після інтерв'ю мера Дніпра «Українській правді». Лаченков звинуватив Філатова в корупції, а міський голова відповів різкими висловлюваннями та запропонував опонентові особисту зустріч.

Також «Главком» писав про конфлікт Філатова з Національним антикорупційним бюро. У жовтні НАБУ звернулося до Національного агентства з питань запобігання корупції через публічні висловлювання міського голови на адресу детектива бюро. Цей конфлікт не є підтвердженням тверджень про нібито підготовку підозри Філатову.