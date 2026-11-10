Головна Країна Кримінал
search button user button menu button
1721-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Російському генералу, який керував захопленням Херсона, оголошено підозру

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Російському генералу, який керував захопленням Херсона, оголошено підозру
Генерал Олександр Дворніков керував захопленням Херсона у 2022 році
фото: росЗМІ

Олександр Дворніков наказав російським військам наступати з окупованого Криму через «Чонгар» та «Каланчак»

Служба безпеки України та прокуратура заочно повідомили про підозру російському генералу Олександру Дворнікову, який керував захопленням Херсона на початку повномасштабного вторгнення. На той час він очолював Південний військовий округ РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Слідство встановило, що 24 лютого 2022 року Дворніков наказав підпорядкованим військовим з'єднанням розпочати наступ на Херсонську область із території тимчасово окупованого Криму.  До вторгнення генерал залучив підрозділи 8-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу Чорноморського флоту РФ та інші військові формування.

Російські сухопутні війська зайшли на Херсонщину через контрольно-пропускні пункти «Чонгар» і «Каланчак», які перед цим обстріляли. Одночасно російська авіація атакувала цивільну інфраструктуру області, зокрема завдала масованого удару по аеродрому в Чорнобаївці. Дворніков керував захопленням плацдарму на правому березі Дніпра, звідки російські війська мали продовжити наступ на Херсон.

Після окупації обласного центру командування РФ планувало просунутися далі та захопити Миколаїв, Одесу й увесь Причорноморський регіон України. Проте українські захисники зупинили подальше просування російських військ, а 11 листопада 2022 року звільнили правобережну частину Херсонської області. 

Дворнікову заочно повідомлено про підозру за статтею про ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій. Розслідування здійснювали співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Правоохоронці продовжують заходи для притягнення російського генерала до відповідальності.

Раніше прокуратура повідомила про підозру російському полковнику, який організував катівню на Херсонщині. За даними слідства, у захопленому ізоляторі тимчасового тримання з березня до жовтня 2022 року російські окупанти утримували та катували понад 200 людей.

Читайте також:

Теги: росіяни підозра Херсонщина Херсон СБУ окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сухов прокоментував твердження НАБУ про те, що під час обшуку Дука нібито знищував телефони та жорсткий диск.
«Відсидиш стільки, скільки Магомедрасулов»: адвокат Дуки заявив про погрози генералу СБУ, затриманому у справі «Карфаген»
Вчора, 13:20
Сили протиповітряної оборони знешкодили 105 російських безпілотників під час нічної атаки 5 листопада
Нічна атака РФ: Повітряні сили повідомили про влучання на 18 локаціях
5 листопада, 08:53
Ситуація на фронті 3 листопада
201 бій за добу: лінія фронту станом на 3 листопада 2026
3 листопада, 22:29
Тенденція до розширення розгалуженої мережі підземних фортифікацій триватиме й наступного року
ЗСУ будують приховані підземні міста та тунелі для техніки
31 жовтня, 18:15
Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав причину ускладнення роботи ППО під час нічної атаки
Масована атака РФ на Київ. Туман ускладнив роботу ППО – Ігнат
22 жовтня, 10:27
Ситуація на фронті 21 жовтня
165 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 жовтня 2026
21 жовтня, 22:20
Фігуранти поширювали ворожу пропаганду серед знайомих і в мережі
Майже 100 тисяч коментарів: СБУ затримала жінку, яка закликала вбивати українців
21 жовтня, 22:10
Попередній дозвіл на операції із закордонними автозаправними станціями мав діяти до 29 жовтня 2026 року
США продовжили послаблення санкцій проти «Лукойлу»
16 жовтня, 06:27
Ремонтні бригади розпочнуть роботи, щойно безпекова ситуація дозволить їм працювати на об’єкті
Атака на Київ: частина міста та області залишилася без світла
15 жовтня, 22:45

Кримінал

Російському генералу, який керував захопленням Херсона, оголошено підозру
Російському генералу, який керував захопленням Херсона, оголошено підозру
Генерал СБУ Дука із СІЗО звинуватив НАБУ в помсті та запропонував Кривоносу публічну дискусію
Генерал СБУ Дука із СІЗО звинуватив НАБУ в помсті та запропонував Кривоносу публічну дискусію
Приїхала з-за кордону до Ужгорода: СБУ затримала пособницю окупантів із Донбасу
Приїхала з-за кордону до Ужгорода: СБУ затримала пособницю окупантів із Донбасу
В.о. генпрокурора відреагував на нові плівки «Карфагена» та видав наказ
В.о. генпрокурора відреагував на нові плівки «Карфагена» та видав наказ
«Карфаген». Представник НАБУ назвав оприлюднені матеріали справи лише верхівкою айсберга
«Карфаген». Представник НАБУ назвав оприлюднені матеріали справи лише верхівкою айсберга
«Відсидиш стільки, скільки Магомедрасулов»: адвокат Дуки заявив про погрози генералу СБУ, затриманому у справі «Карфаген»
«Відсидиш стільки, скільки Магомедрасулов»: адвокат Дуки заявив про погрози генералу СБУ, затриманому у справі «Карфаген»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026
113K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

«Чим пишатися?»: вчителька розкритикувала колег, які відмовляються використовувати ШІ
Сьогодні, 16:22
Ректора університету Богомольця відсторонено від посади: що відомо
Сьогодні, 15:08
В Україні до 12°, в західних областях дощитиме: погода на 10 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Шкільний скандал на Київщині: вчителям урізають зарплати, директорки дали пояснення
Вчора, 19:36
На мосту Патона запрацює реверсивна смуга: попередній графік
Вчора, 17:41

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua