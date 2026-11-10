Російському генералу, який керував захопленням Херсона, оголошено підозру

Олександр Дворніков наказав російським військам наступати з окупованого Криму через «Чонгар» та «Каланчак»

Служба безпеки України та прокуратура заочно повідомили про підозру російському генералу Олександру Дворнікову, який керував захопленням Херсона на початку повномасштабного вторгнення. На той час він очолював Південний військовий округ РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Слідство встановило, що 24 лютого 2022 року Дворніков наказав підпорядкованим військовим з'єднанням розпочати наступ на Херсонську область із території тимчасово окупованого Криму. До вторгнення генерал залучив підрозділи 8-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу Чорноморського флоту РФ та інші військові формування.

Російські сухопутні війська зайшли на Херсонщину через контрольно-пропускні пункти «Чонгар» і «Каланчак», які перед цим обстріляли. Одночасно російська авіація атакувала цивільну інфраструктуру області, зокрема завдала масованого удару по аеродрому в Чорнобаївці. Дворніков керував захопленням плацдарму на правому березі Дніпра, звідки російські війська мали продовжити наступ на Херсон.

Після окупації обласного центру командування РФ планувало просунутися далі та захопити Миколаїв, Одесу й увесь Причорноморський регіон України. Проте українські захисники зупинили подальше просування російських військ, а 11 листопада 2022 року звільнили правобережну частину Херсонської області.

Дворнікову заочно повідомлено про підозру за статтею про ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій. Розслідування здійснювали співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Правоохоронці продовжують заходи для притягнення російського генерала до відповідальності.

Раніше прокуратура повідомила про підозру російському полковнику, який організував катівню на Херсонщині. За даними слідства, у захопленому ізоляторі тимчасового тримання з березня до жовтня 2022 року російські окупанти утримували та катували понад 200 людей.