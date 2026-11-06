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Секретар РНБО Клименко розповів, хто хотів усунути його з посади глави МВС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Секретар РНБО Клименко розповів, хто хотів усунути його з посади глави МВС
У квітні поліція проводила обшуки в мережі магазинів U420
фото: Національна поліція України

Ім’я Ігоря Клименка фігурувало в розмовах учасників справи «Карфаген»

Колишній міністр внутрішніх справ, а нині секретар РНБО Ігор Клименко заявив, що керівник наркоугруповання «Хімпром» Єгор Буркін на прізвисько Мексиканець погрожував усунути його з посади. За словами Клименка, фігуранти розраховували, що після зміни керівництва МВС зможуть домовитися з новими посадовцями. Про це він сказав під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Клименко нагадав, що у квітні цього року Нацполіція провела брифінг, під час якого оприлюднила частину записів розмов, на яких Мексиканець погрожував поліцейським і керівництву Департаменту боротьби з наркозлочинністю.

«Мова на тих записах стосувалася і заміни керівника  міністра внутрішніх справ, мене на той час. Бо ми готували постанову, щоб хімічні формули сувенірів з U420 визнати забороненими. А злочинці якраз хотіли використовувати цю прогалину в законодавстві. Мексиканець погрожував, що влаштує нам політичну кризу, познімає нас з посад. І з приходом нових людей на ці посади, буде з ними вже вирішувати», – зазначив секретар РНБО.

Також Клименко назвав згадки про міністрів внутрішніх справ та охорони здоров’я на записах «трьопом між двома кримінальниками». «Вони так між собою обговорювали шляхи вирішення проблеми. А ми для них були реальною проблемою», – додав він.

«Тому це принципово для Національної поліції, для Міністерства внутрішніх справ було знищити цю організацію в тих межах, які стосувалися саме наших повноважень. На сьогоднішній день, і ще раз хочу повторити, мережі U420 внаслідок нашої спецоперації не існує, жоден магазин не відновив роботу. Якщо я правильно пам'ятаю, вони в Києві хотіли заробляти до півмільйона доларів на тиждень», – підсумував Клименко.

Зауважимо, ім’я Ігоря Клименка фігурувало в розмовах учасників масштабної спецоперації НАБУ та САП «Карфаген». Керівник транснаціонального наркокартелю «Хімпром» Єгор Буркін, відомий під прізвиськом Мексиканець, обговорював можливість підкупу тодішнього міністра внутрішніх справ. Метою було перешкодити внесенню нових хімічних формул наркотичних речовин до переліку заборонених. 

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили діяльність наркоугруповання «Хімпром», одним із напрямків якого була мережа магазинів під брендами U420. У ході понад 280 обшуків у Києві та 10 областях було вилучено майна та продукції на понад 75 млн грн.

Згодом у Києві трьом працівникам мережі магазинів «U420» було повідомлено про підозри у незаконному збуті продуктів та напоїв, що містять у своєму складі заборонені психотропні речовини.

До слова, Україна переходить до системного контролю не лише окремих психоактивних речовин, а і їхніх похідних. Це має унеможливити ситуації, коли наркоторговці змінюють хімічну формулу забороненої речовини та продають її як новий, формально незаборонений наркотик.

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Теги: наркотики операція «Карфаген» Ігор Клименко

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