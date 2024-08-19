Над Україною зійшов Блакитний Супермісяць: чим унікальна повня 19 серпня

Сьогодні супутник візуально стане на 14% більше і на 30% яскравішим. Наступного разу це повториться лише у січні та березні 2037 року

Серпнева повня 2024 обіцяє бути видовищною. Осетровий, він же Блакитний Місяць наблизиться на мінімальну відстань до Землі та виглядатиме більшим і яскравішим за звичайний.

Як називається повня у серпні 2024

Серпнева Осетрова повня отримала свою назву від індіанців Північної Америки. У племен, які мешкали на берегах Великих озер, серпень вважався найвдалішим часом для лову осетра. Також повний Місяць у серпні був початком сезону збору врожаю, тому його називали Кукурудзяним, Зерновим і Рисовим. В інших культурах у повні свої назви:

у китайців – Місяць Урожаю;

у кельтів – Місяць Суперечок;

у вікканів – Трав'яний Місяць;

у черокі – Фруктовий Місяць.

У Південній півкулі, де зараз холодна пора року, Місяць прозвали Сніговий, Вовчий і Голодний.

Блакитний Місяць – що це таке

Крім усього, Осетровий Місяць цього року є сезонним Блакитним Місяцем. Сезонний Блакитний Місяць – це третя за рахунком повня в цьому астрономічному сезоні, тобто, між рівноденнями. Всього в астрономічному сезоні чотири повні.

Сезонні Блакитні Місяці відбуваються відносно рідко – раз на 2,5-3 роки.

Є ще календарний Блакитний Місяць – це коли в календарному місяці відбувається дві повні, то другий Місяць називається Блакитним. Календарні Блакитні Місяці трапляються досить часто.

Назва «Блакитний Місяць» не означає реальний колір супутника – він найчастіше має звичайний вигляд. Але іноді трапляється оптична ілюзія: хвилі червоного кольору розсіюють у повітрі дрібні частинки диму або попелу, і тоді Місяць набуває блакитного відтінку.

Над Україною зійшов Блакитний Супермісяць. Це рідкісне астрономічне явище, яке наступного разу повториться у 2037 році фото: Суспільне

Перший супермісяць 2024 року

Серпнева повня 2024 буде також супермісяцем – вона відбудеться біля найближчої до Землі точки орбіти Місяця, перигею. Під час супермісяця Місяць виглядає на 7% більшим і на 16% яскравішим, ніж зазвичай.

Повня у серпні настане в понеділок, 19 серпня, о 21:26 за Києвом (18:26 GMT). Для неозброєного ока Місяць виглядатиме повним за добу до і після моменту повні, з 18 до 20 серпня. Це буде перший супермісяць 2024 року з 4 супермісяців поспіль.

Нагадаємо, у ніч на 13 серпня над різними регіонами України було помітно полярне сяйво. Явище спостерігали у Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Чернігівській та Сумській областях.