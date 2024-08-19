Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Над Україною зійшов Блакитний Супермісяць: чим унікальна повня 19 серпня

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Над Україною зійшов Блакитний Супермісяць: чим унікальна повня 19 серпня
Сезонні Блакитні Місяці відбуваються відносно рідко - раз на 2,5-3 роки
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Сьогодні супутник візуально стане на 14% більше і на 30% яскравішим. Наступного разу це повториться лише у січні та березні 2037 року

Серпнева повня 2024 обіцяє бути видовищною. Осетровий, він же Блакитний Місяць наблизиться на мінімальну відстань до Землі та виглядатиме більшим і яскравішим за звичайний.

Як називається повня у серпні 2024

Серпнева Осетрова повня отримала свою назву від індіанців Північної Америки. У племен, які мешкали на берегах Великих озер, серпень вважався найвдалішим часом для лову осетра. Також повний Місяць у серпні був початком сезону збору врожаю, тому  його називали Кукурудзяним, Зерновим і Рисовим. В інших культурах у повні свої назви:

  • у китайців – Місяць Урожаю;
  • у кельтів – Місяць Суперечок;
  • у вікканів – Трав'яний Місяць;
  • у черокі – Фруктовий Місяць.
  • У Південній півкулі, де зараз холодна пора року, Місяць прозвали Сніговий, Вовчий і Голодний.

Блакитний Місяць – що це таке

Крім усього, Осетровий Місяць цього року є сезонним Блакитним Місяцем. Сезонний Блакитний Місяць – це третя за рахунком повня в цьому астрономічному сезоні, тобто, між рівноденнями. Всього в астрономічному сезоні чотири повні.

Сезонні Блакитні Місяці відбуваються відносно рідко – раз на 2,5-3 роки.

Є ще календарний Блакитний Місяць – це коли в календарному місяці відбувається дві повні, то другий Місяць називається Блакитним. Календарні Блакитні Місяці трапляються досить часто.

Назва «Блакитний Місяць» не означає реальний колір супутника – він найчастіше має звичайний вигляд. Але іноді трапляється оптична ілюзія: хвилі червоного кольору розсіюють у повітрі дрібні частинки диму або попелу, і тоді Місяць набуває блакитного відтінку.

Над Україною зійшов Блакитний Супермісяць. Це рідкісне астрономічне явище, яке наступного разу повториться у 2037 році
Над Україною зійшов Блакитний Супермісяць. Це рідкісне астрономічне явище, яке наступного разу повториться у 2037 році
фото: Суспільне

Перший супермісяць 2024 року

Серпнева повня 2024 буде також супермісяцем – вона відбудеться біля найближчої до Землі точки орбіти Місяця, перигею. Під час супермісяця Місяць виглядає на 7% більшим і на 16% яскравішим, ніж зазвичай.

Повня у серпні настане в понеділок, 19 серпня, о 21:26 за Києвом (18:26 GMT). Для неозброєного ока Місяць виглядатиме повним за добу до і після моменту повні, з 18 до 20 серпня. Це буде перший супермісяць 2024 року з 4 супермісяців поспіль.

Нагадаємо, у ніч на 13 серпня над різними регіонами України було помітно полярне сяйво. Явище спостерігали у Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Чернігівській та Сумській областях.

Читайте також: Місячний календар на серпень 2024: коли новий та повний Місяць
Теги: природа Місяць

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мешканці кажуть, що про планові роботи комунальники їх не попереджали
У Краснодарі люди через відключення світла перекрили вулицю
20 липня, 14:15
На думку ветерана, тих, хто не хоче воювати, слід випустити за кордон
Що робити з ухилянтами: ветеран ЗСУ запропонував несподіване рішення
21 липня, 18:58
Залужний висловився про війну в Україні
«Інакше ми всі загинемо»: Посол Залужний звернувся до союзників України
23 липня, 01:16
Еністон розкритикувала соратника Трампа за висловлювання про «бездітних кошатниць»
Еністон розкритикувала соратника Трампа за висловлювання про «бездітних кошатниць»
26 липня, 03:38
В Україні зросли ціни на хліб, борошно та макарони
В Україні зросли ціни на хліб, борошно та макарони
6 серпня, 22:40
Британський уряд закликав Ілона Маска діяти відповідально після того, як технологічний мільярдер використав свою соціальну медіа-платформу X
Британський уряд розкритикував Ілона Маска за провокаційні пости
7 серпня, 06:15
Російське місто Липецьк атакували безпілотники
Російське місто Липецьк атакували безпілотники
9 серпня, 03:42
Над Україною з'явилося полярне сяйво (фото)
Над Україною з'явилося полярне сяйво (фото)
13 серпня, 03:21
Суд відправив під варту заступника міністра енергетики Хейла
Хабар заступнику глави Міненерго та 1000 кв. км Курщини під контролем ЗСУ. Головне за 12 серпня
12 серпня, 21:00

Суспільство

Над Україною зійшов Блакитний Супермісяць: чим унікальна повня 19 серпня
Над Україною зійшов Блакитний Супермісяць: чим унікальна повня 19 серпня
«Асканію-Нову» знищено? Директор заповідника відреагував на гучну заяву
«Асканію-Нову» знищено? Директор заповідника відреагував на гучну заяву
Як перемогти сильнішу Росію? Волонтерка Берлінська дала рецепт
Як перемогти сильнішу Росію? Волонтерка Берлінська дала рецепт
Заповідника «Асканія-Нова» більше немає, окупанти його розграбували, – очільник Херсонщини
Заповідника «Асканія-Нова» більше немає, окупанти його розграбували, – очільник Херсонщини
«Укрпошта» презентувала марку до Дня Незалежності
«Укрпошта» презентувала марку до Дня Незалежності
Українці стали частіше оформляти спадщину та лишати заповіти: статистика
Українці стали частіше оформляти спадщину та лишати заповіти: статистика

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Путін відкрито визнав кризу у війні
51K
Загинув під час виконання бойового завдання у Суджанському районі. Згадаймо Віталія Силку
40K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
31K
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
19K
У передмісті Києва пролунав вибух
14K
«Німці все бачать». Доброволець Євген Лешан про лікування у ФРН і зміни у ставленні до українців

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
Сьогодні, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
Вчора, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua