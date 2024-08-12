Хабар заступнику глави Міненерго та 1000 кв. км Курщини під контролем ЗСУ. Головне за 12 серпня

Правоохоронці затримали заступника міністра енергетики Олександра Хейла у Києві на хабарі у $500 тис.

Правоохоронці затримали заступника міністра енергетики Олександра Хейла на хабарі, у Курській області ЗСУ контролюють близько тисячі квадратних кілометрів, в Україні зросла захворюваність на Covid-19. «Главком» склав добірку новин 12 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна контролює близько 1000 кв. км території Росії – Сирський

Українські захисники продовжують операцію у Курській області. Під їхнім контролем близько тисячі квадратних кілометрів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час Ставки верховного головнокомандувача.

«Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. Наразі під нашим контролем перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території РФ», – зазначив Сирський.

За його словами, угруповання українських захисників продовжують виконувати поставлені завдання. Бої точаться практично по всьому фронту. При цьому ситуація на полі бою – під контролем ЗСУ.

Правоохоронці затримали заступника міністра енергетики на хабарі у пів мільйона доларів

Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро за сприяння міністра енергетики викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали заступника глави Міненерго у Києві на хабарі у $500 тис.

За даними слідства, чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничовидобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

Згодом стало відомо, що заступника міністра енергетики Олександра Хейла відправлено під варту із заставою у 25 млн грн.

В Україні захворюваність на Covid-19 з липня зросла вшестеро

У порівнянні з липнем у серпні захворюваність на коронавірус в Україні зросла у шість разів – з двох тисяч випадків до 12 тис. Водночас лікарні не завантажені через таке зростання хворих. Зараз на стаціонарному лікуванні перебувають близько 2,5 тис. людей. За словами Кузіна, це норма для пікового підйому. Наразі ознак того, що розпочався епідемічний сезон і потрібно вводити обмеження, немає. «Показники є достатньо високими і не характерними з огляду на те, що зазвичай ми починали спостерігати перше зростання з вересня. А тут ми його побачили на один місяць раніше», – додав Кузін.

Відбудова «Охматдиту»: МОЗ затвердило перших членів Ради з відновлення

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перших вісім учасників Ради з відновлення НДСЛ «Охматдит». Триває відбір ще семи представників громадських об'єднань та благодійних організацій до складу Ради. «Це представники від благодійників, які зробили найбільші пожертви, проєктів міжнародної технічної допомоги, дипломатичних установ іноземних держав в Україні, міжнародних та міжурядових організацій і фондів, а також по одному представнику МОЗ України та НДСЛ «Охматдит»», – йдеться у повідомленні. Також наразі триває відбір семи представників громадських об’єднань, їхніх спілок, благодійних організацій, що провадять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров’я, професійних асоціацій працівників сфери охорони здоров'я або у сфері архітектури та містобудування, які увійдуть до персонального складу Ради.

Стало відомо, яку загальну суму виплатить держава українським олімпійцям за медалі

Олімпійська збірна України завершила виступи на Олімпійських іграх-2024, де завоювала 12 медалей. За здобуття медалей на Олімпійських іграх українським спортсменам були передбачені призові. Вони виділяються з державного бюджету в Міністерства молоді та спорту як преміальні за здобутки на Олімпійських іграх.

Призові за виграні медалі на Олімпіаді-2024

«Золото» – $125 тис. (5,1 млн грн)

«Срібло» – $80 тис. (3,28 млн грн)

«Бронза» – $55 тис. (2,25 млн грн)