Російське місто Липецьк атакували безпілотники

Росіяни скаржаться на атаку дронів

У ніч на 9 липня російське місто Липецьк зазнало атаки безпілотників. Про це повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов. За словами чиновника, близько 01:46 в області було запроваджено режим «повітряної небезпеки», а пізніше оголошено про загрозу атаки дронів на території як самого Липецька, так і області.

О 03:14 губернатор повідомив про «масовану атаку» безпілотників та заявив про роботу ППО.

"Увага! Липецьк зазнав масованої атаки БПЛА. Працюють ППО", - написав він у своєму Telegram.

Російський губернатор додав, що сталася детонація вибухонебезпечних об'єктів вдалині від житлових будівель й на місці працюють екстрені служби. За його словами, внаслідок падіння безпілотника в Липецькій області пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. У мережі з'явилося відео, начебто зняте у місті Липецьк під час цієї повітряної атаки.

«Фахівці розпочали відновлювальні роботи. Загроза атаки БПЛА зберігається. Працюють ППО та засоби придушення», – написав липецький губернатор.

Також РосЗМІ інформують про пожежу на військовому аеродромі у Липецькій області після серії вибухів внаслідок атаки безпілотників.



Нагадаємо, що раніше у Саратові стався потужний вибух на газосховищі. Вогонь та дим було видно за кілька кілометрів. Причина пожежі – витік газу. Місяць тому неподалік пиляли дерева, робітники скаржились на запах газу поруч.