У Краснодарі люди через відключення світла перекрили вулицю

Мешканці кажуть, що про планові роботи комунальники їх не попереджали

Люди ходять туди-сюди та кричать «Верните свет!»

У Краснодарі люди перекрили вулицю через відключення світла. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За їхніми даними, у мікрорайоні Росинського, у 8 будинках Дружний-1 та Дружний-2 вже місяць відбуваються масові відключення електроенергії. За словами місцевих жителів, світло відключали спочатку один раз на тиждень, потім по три. Тепер у будинках, деякі з яких на 540 квартир, світла немає по 12-15 годин на добу. При цьому у місті +39 градусів. Комунальні служби підключають запасний трасформатор, у квартирах з'являється світло, вода на 30-40 хвилин на кожну сторону будинку.

Мешканці кажуть, що про планові роботи комунальники їх не попереджали. Краснодаренерго на дзвінки не відповідає, аварійна служба не виїжджає. Змучені мешканці вирішили привернути увагу місцевої влади до проблеми – вони перекрили вулицю краєзнавця Соловйова та скандують «Дайте світло!». На перекриту вулицю приїхала поліція.

"Дайте свет!", - кричать росіяни у Краснодарі.



І це тільки добу сидять без світла. pic.twitter.com/PUwgsz97uh — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 20, 2024

Проблеми з електропостачанням цього літа відбуваються не тільки в Краснодарі, але і в Єйську, і низці інших міст на півдні Росії через дефіцит потужності в енергосистемі та навантаження мережі значним споживанням.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня було атаковано військовий аеродром у Міллерово в Ростовській області.

Губернатор області Василь Голубєв заявив, що російська ППО нібито збила 26 БпЛА. За його словами, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

До слова, Ростовській області та ще у чотирьох регіонах Росії діють графіки обмеження енергоспоживання після збою на атомній електростанції. Таке рішення ухвалили через аномальну спеку в регіоні та ризик перевантаження обладнання.