Що робити з ухилянтами: ветеран ЗСУ запропонував несподіване рішення

За словами Дмитра Вербича, ветеранам та ухилянтам у майбутньому важко буде співіснувати у суспільстві

Ветеран російсько-української війни, який брав участь у АТО та захищав країну під час повномасштабного вторгнення, Дмитро Івіч Вербич, розповів, що, на його думку, слід робити з ухилянтами. У інтерв’ю Online.UA він заявив, що тих, хто не хоче боронити батьківщину, краще відпустити.

«Відкрити на місяць кордони. Сказати: хто цю дійсність не приймає, у вас є місяць, щоб все продать, через місяць кордони закриєм. Може нам так і легше було б», – сказав ветеран.

За словами Дмитра Вербича, ветеранам та ухилянтам у майбутньому важко буде співіснувати у суспільстві.

«Хтось із них уже влаштував там (за кордоном, – ред.) своє життя, і вони навряд чи повернуться.Хтось, хто не влаштував життя, вони може і повернуться колись, при якійсь заморозці, але це люди, з якими нам доведеться якось комунікувати, ходити каву пити поруч, стикатися на робот. Це якісь твої однокласники колишні, сусіди. Це тіпи, які… Коли ти в ту сторону їхав, вони в пробках стояли на виїзд. І весь цей час хтось із них допомагав, а дехто… Це взагалі не про них. Вони 50 гривень за ці вже майже три роки задонатили. Я не хочу, щоб вони поверталися, я думаю, що ми якось без них обійдемося», – пояснив свою позицію ветеран.

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Зокрема, військовозобов'язані громадяни України можуть за лічені хвилини оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та у застосунку «Резерв+», тому продовжувати терміни оновлення даних ще на три місяці недоцільно.

До слова, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну.