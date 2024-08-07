Британський уряд розкритикував Ілона Маска за провокаційні пости

Британський уряд закликав Ілона Маска діяти відповідально після того, як технологічний мільярдер використав свою соціальну медіа-платформу X

Міністр юстиції Хайді Александер відреагувала на допис Маска, в якому говорилося, що громадянська війна неминуча у Великій Британії

Британський уряд закликав Ілона Маска до відповідальної поведінки після того, як мільярдер опублікував дописи у своїй соціальній мережі X, які, на думку британських чиновників, можуть ще більше загострити насильницькі заворушення в країні. Про це повідомляє AP.

Міністр юстиції Хайді Александер різко відреагувала на один з дописів Маска, у якому йшлося, що «громадянська війна неминуча» у Великій Британії. Маск також порівняв британську систему кримінального правосуддя, яка, на його думку, ставиться до мусульман більш поблажливо, ніж до ультраправих активістів, із репресивною політикою Радянського Союзу.

«Використання такої мови, як громадянська війна, жодним чином не прийнятне. Ми бачимо, як співробітники поліції зазнають серйозних поранень, як підпалюються будівлі, і тому я дійсно вважаю, що кожен, хто має платформу, повинен здійснювати свою владу відповідально»,– сказала Александер Times Radio.сказала Александер у коментарі Times Radio.

Прем’єр-міністр Кір Стармер, який назвав заворушення ультраправим бандитизмом, після екстреної зустрічі з представниками правоохоронних органів і урядовцями заявив, що винних буде негайно покарано. Стармер оголосив про плани посилити систему кримінального правосуддя, внаслідок чого понад 400 осіб було заарештовано через насильство в більш ніж двох десятках містечок, а близько 100 осіб було обвинувачено.

Стармер відхилив запитання журналістів про Маска, зазначивши, що зосереджений на забезпеченні безпеки громад. Уряд також закликав соціальні медіа-компанії, такі як X, докласти більше зусиль для боротьби з поширенням оманливої та провокаційної інформації в Інтернеті.

Александер повідомила, що уряд розгляне можливість посилення Закону про безпеку в Інтернеті, ухваленого минулого року, який не буде повністю впроваджено до 2025 року.

Нагадаємо, американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск спростував повідомлення про те, що він планує витрачати $45 млн на місяць новому політичному комітету, який підтримує колишнього президента США Дональда Трампа у передвиборчих перегонах.

Як повідомлялося, Ілон Маск пожертвував кошти у фонд America PAC, який підтримує колишнього президента Дональда Трампа у передвиборчій гонці у США. Про це повідомляє Bloomberg. Скільки пожертвував Маск – не зазначається.